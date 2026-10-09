Neuigkeiten nach Spielabbruch HSV Neuwied mit neuem Mut nach erstem Sieg René Weiss 09.10.2026, 10:48 Uhr

i Gegen den SV Eintracht Menid (links Jeff Ampadu) feierten Yannik Finkenbusch (rechts) und der HSV Neuwied ihren ersten Sieg. Jetzt geht es mit Rückenwind Richtung Hunsrück. René Weiss

Dem ersten Sieg soll nach Möglichkeit schon am Sonntag der zweite folgen, wenn es für den HSV Neuwied zur SG Liebshausen geht. Und dann ist da noch das schwebende Verfahren nach dem Spielabbruch gegen Güls, in dem es neue Hoffnung gibt für den HSV.

Mit drei Punkten gegen den damaligen Tabellenführer der Bezirksliga Mitte und jetzigen Rheinlandligisten SV Untermosel landete der HSV Neuwied in der vergangenen Saison nach langem Warten seinen ersten Saisonsieg. Duplizität der Ereignisse: Auch diesmal musste sich der Heimatsportverein in Geduld üben, auch diesmal war es ein Gegner, gegen den man als Tabellenletzter nicht unbedingt von einem Erfolg ausgehen muss, gegen den der Bann brach.







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