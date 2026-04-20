Nach Sieg gegen Koblenz HSV Neuwied macht den Klassenverbleib endgültig perfekt René Weiss 20.04.2026, 07:23 Uhr

i Die Spieler des HSV Neuwied (mit der Nummer zehn Fabian Weber) konnten ihren Kontrahenten vom SV Anadolu Koblenz (hier mit Ivano Marincic) ein uns andere Mal entwischen und einen 5:2-Sieg einfahren. René Weiss

Der HSV Neuwied hat es geschafft: Nach dem 5:2-Erfolg gegen den SV Anadolu Koblenz ist den Deichstädtern der Klassenverbleib nicht mehr zu nehmen.

Der erste Jubel des HSV Neuwied kam mit dem Abpfiff, der zweite – der größere – mit rund zehn Minuten Verzögerung. Zusätzlich zu den mit dem 5:2 (3:0)-Sieg in sehr guter Manier erledigten eigenen Hausaufgaben gegen den SV Anadolu Koblenz passte auch der Sieg des FC Germania Metternich gegen den TuS Oberwinter den Deichstädtern, denn diese Ergebnis-Kombination bringt dem Heimatsportverein schon nach 25 von 30 Spieltagen den Klassenverbleib in der ...







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