Nach Sieg gegen Koblenz
HSV Neuwied macht den Klassenverbleib endgültig perfekt
Die Spieler des HSV Neuwied (mit der Nummer zehn Fabian Weber) konnten ihren Kontrahenten vom SV Anadolu Koblenz (hier mit Ivano
Die Spieler des HSV Neuwied (mit der Nummer zehn Fabian Weber) konnten ihren Kontrahenten vom SV Anadolu Koblenz (hier mit Ivano Marincic) ein uns andere Mal entwischen und einen 5:2-Sieg einfahren.
René Weiss

Der HSV Neuwied hat es geschafft: Nach dem 5:2-Erfolg gegen den SV Anadolu Koblenz ist den Deichstädtern der Klassenverbleib nicht mehr zu nehmen.

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Der erste Jubel des HSV Neuwied kam mit dem Abpfiff, der zweite – der größere – mit rund zehn Minuten Verzögerung. Zusätzlich zu den mit dem 5:2 (3:0)-Sieg in sehr guter Manier erledigten eigenen Hausaufgaben gegen den SV Anadolu Koblenz passte auch der Sieg des FC Germania Metternich gegen den TuS Oberwinter den Deichstädtern, denn diese Ergebnis-Kombination bringt dem Heimatsportverein schon nach 25 von 30 Spieltagen den Klassenverbleib in der ...

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