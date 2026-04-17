Wenn alles nach Plan läuft, könnte der HSV Neuwied in der Partie gegen Anadolu Koblenz den Klassenverbleib unter Dach und Fach bringen. Erste Voraussetzung wäre ein Sieg im Heimspiel am Sonntag.
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Als Stefan Fink noch selbst aktiver Fußballer war, konnte er Spielen um die „Goldene Ananas“ nicht viel abgewinnen. Heute hätte er nichts gegen ein paar Partien aus dieser Kategorie in den nächsten Wochen. Das würde bedeuten, dass sein HSV Neuwied frühzeitig so viele Punkte auf dem Konto hätte, dass ein Abstieg aus der Fußball-Bezirksliga Mitte für den Heimatsportverein nicht mehr zur Debatte steht.