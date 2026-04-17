Heimspiel gegen Koblenz HSV Neuwied kann den Klassenverbleib perfekt machen René Weiss 17.04.2026, 12:20 Uhr

i Der HSV Neuwied (weiße Trikots, hier mit André Jean Francois beim Kopfball im Heimspiel gegen den SV Oberzissen) ist am Sonntag in einem Heimspiel gegen Anadolu Koblenz gefordert. René Weiss

Wenn alles nach Plan läuft, könnte der HSV Neuwied in der Partie gegen Anadolu Koblenz den Klassenverbleib unter Dach und Fach bringen. Erste Voraussetzung wäre ein Sieg im Heimspiel am Sonntag.

Als Stefan Fink noch selbst aktiver Fußballer war, konnte er Spielen um die „Goldene Ananas“ nicht viel abgewinnen. Heute hätte er nichts gegen ein paar Partien aus dieser Kategorie in den nächsten Wochen. Das würde bedeuten, dass sein HSV Neuwied frühzeitig so viele Punkte auf dem Konto hätte, dass ein Abstieg aus der Fußball-Bezirksliga Mitte für den Heimatsportverein nicht mehr zur Debatte steht.







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