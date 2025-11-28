Letztes Spiel des Jahres HSV Neuwied kämpft nach Rückschlag um Anschluss René Weiss 28.11.2025, 16:05 Uhr

i Zum letzten Mal eng zusammenrücken wollen die Spieler des HSV Neuwied (blaue Trikots), wenn sie am Sonntag den TuS Ahbach empfangen. Marco Rosbach

Letzter Einsatz des HSV Neuwied in 2025: Gegen den TuS Ahbach hat die Mannschaft die letzte Chance des Jahres, seine Bilanz von 11 Punkten aus 15 Spielen zu verbessern.

Stefan Fink bewundert seine Mannschaft. „Es ist bemerkenswert, dass sie nach jedem Rückschlag wieder aufsteht und weitermacht – egal, wie viel sie auf die Fresse bekommt.“ Damit meint der Trainer des HSV Neuwied nicht die Ergebnisse an sich in der Fußball-Bezirksliga Mitte, sondern die Art und Weise, wie so viele Partien verloren wurden.







