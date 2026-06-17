Jahr drei in der Bezirksliga HSV Neuwied ist wie ein „Groundhopper“ unterwegs René Weiss 17.06.2026, 09:01 Uhr

i Der HSV Neuwied war in der vergangenen Runde in der Bezirksliga Mitte beheimatet. In welcher Klasse die Deichstädter in der Spielzeit 2026/2027 antreten, steht noch nicht fest. René Weiss

Durch die eigene geografische Lage wird beim HSV Neuwied erst Anfang Juli Gewissheit herrschen, in welcher Bezirksliga er in der kommenden Saison antritt. Sehen sich die Neuwieder im Osten oder in der Mitte besser aufgehoben? Wir haben nachgefragt.

Eine gewisse „Groundhopper-Mentalität“ gefällt dem HSV Neuwied. „Es ist doch eine schöne Sache, neue Gegner kennenzulernen und neue Spielorte zu erkunden. Das gehört für uns auch dazu“, sagt Stefan Fink. In den ersten beiden Bezirksliga-Jahren ist der Heimatsportverein schon ganz schön rundgekommen.







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