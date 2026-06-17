Durch die eigene geografische Lage wird beim HSV Neuwied erst Anfang Juli Gewissheit herrschen, in welcher Bezirksliga er in der kommenden Saison antritt. Sehen sich die Neuwieder im Osten oder in der Mitte besser aufgehoben? Wir haben nachgefragt.
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Eine gewisse „Groundhopper-Mentalität“ gefällt dem HSV Neuwied. „Es ist doch eine schöne Sache, neue Gegner kennenzulernen und neue Spielorte zu erkunden. Das gehört für uns auch dazu“, sagt Stefan Fink. In den ersten beiden Bezirksliga-Jahren ist der Heimatsportverein schon ganz schön rundgekommen.