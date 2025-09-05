2014 gegründet – und dann binnen zehn Jahren von der D-Klasse hoch in die Bezirksliga. Der HSV Neuwied hat eine erfolgreiche Reise hinter sich. Der HSV ist am Sonntag Gastgeber von der SG Viertäler Oberwesel.

Der Heimatsportverein HSV Neuwied ist nach einem Jahr in der Fußball-Bezirksliga Ost in die Mitte-Staffel eingegliedert worden – und am Sonntag (15.30 Uhr) auf dem Kunstrasen im Neuwieder Stadtteil Heddesdorf Gastgeber des Aufsteigers SG Viertäler Oberwesel.

„Der HSV Neuwied ist auch für mich absolutes Neuland“, sagt Oberwesels Trainer Rafael Sousa. 2014 wurde der Neuwieder Klub erst gegründet und marschierte in den ersten beiden Jahren von der D-Klasse in die B-Klasse durch. 2018 folgte der Aufstieg in die Kreisliga A und 2024 der Sprung in die Bezirksliga. In der Mitte-Staffel ist man mit vier Punkten aus vier Spielen besser gestartet als die Oberwesel (zwei Zähler). „Wir hatten auch ein strammes Auftaktprogramm mit einer schlechten Personalsituation“, sagt Sousa. Die Ausfallliste ist nun erheblich kleiner geworden, nur noch der verletzte spielende Co-Trainer Fabio Aquila und Jonas Strunk (Urlaub) fehlen gegen den HSV. Stürmer Kevin Hochstein ist nach einer Daumenverletzung wieder einsatzbereit und mischte auch beim 0:5 im Pokal am Dienstag gegen Rheinlandligist Mülheim-Kärlich mit.