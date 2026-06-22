Aus Niederberg und Oberbieber HSV Neuwied holt zwei neue Spieler aus der A-Klasse Lukas Erbelding 22.06.2026, 18:00 Uhr

i Der HSV Neuwied um Trainer Stefan Fink wird auch in der kommenden Saison in der Bezirksliga spielen. Bislang haben die Neuwieder zwei Zugänge für ihren Kader verkündet. Jörg Niebergall

Der HSV Neuwied wird auch in der Saison 2026/2027 im überkreislichen Fußball beheimatet sein. Bislang hat der HSV die Verpflichtung von zwei neuen Spielern bekannt gegeben.

In welcher Fußball-Bezirksliga der HSV Neuwied in der kommenden Saison antritt, steht noch nicht fest. Doch ganz egal, ob Mitte- oder Ost-Staffel: Die Planungen für die Spielzeit 2026/2027 sind auch bei den Deichstädtern schon längst angelaufen. Bisher hat der HSV die Zugänge von zwei Akteuren bekannt gegeben.







Artikel teilen

Artikel teilen