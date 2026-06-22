Der HSV Neuwied wird auch in der Saison 2026/2027 im überkreislichen Fußball beheimatet sein. Bislang hat der HSV die Verpflichtung von zwei neuen Spielern bekannt gegeben.
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In welcher Fußball-Bezirksliga der HSV Neuwied in der kommenden Saison antritt, steht noch nicht fest. Doch ganz egal, ob Mitte- oder Ost-Staffel: Die Planungen für die Spielzeit 2026/2027 sind auch bei den Deichstädtern schon längst angelaufen. Bisher hat der HSV die Zugänge von zwei Akteuren bekannt gegeben.