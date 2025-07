Vorbereitungszeit, Turnierzeit: Neben den üblichen Testspielen stehen in Städten und Verbandsgemeinden Nachbarschaftsvergleiche hoch im Kurs. Da macht Neuwied keine Ausnahme, wo es beim Deichstadtpokal einen Favoritensieg gab.

Der HSV Neuwied hat zum zweiten Mal nach 2019 den Deichstadtpokal gewonnen. Im Finale setzte sich der Fußball-Bezirksligist letztlich ungefährdet mit 3:0 gegen die Oberliga-Reserve des FV Engers durch. Die Tore für Neuwied erzielten Sascha Kaiser, Sebastian Seemann und Marius Christ. Dritter wurde die SG Neuwied vor dem VfL Wied Niederbieber.

In drei Spielen fällt die Entscheidung vom Punkt

Dabei sah es anfänglich so aus, dass in der Finalrunde auf dem Kunstrasenplatz an der Dierdorfer Straße überhaupt keine Tore fallen sollten. Beide Halbfinalspiele (HSV Neuwied gegen SG Neuwied und FV Engers II gegen den VfL Wied) endeten torlos und mussten genauso wie die Begegnung um Platz drei zwischen der SG Neuwied und dem VfL Wied im Elfmeterschießen entschieden werden.

i Nicht zu halten: Im Endspiel setzte sich der HSV Neuwied (in Blau) gegen den FV Engers II durch. Jörg Niebergall

„Es war ein spannendes Turnier mit einem verdienten Sieger“, resümierte Neuwieds Bürgermeister Peter Jung. „Die Resonanz vonseiten der Zuschauer war sowohl bei der Hitze während der Vorrunde als auch beim regnerischen Finaltag gut. Wir haben faire Spiele gesehen, ernsthaftere Verletzungen gab es keine.“

„Vielleicht kann man ja an dem Spielmodus noch etwas feilen und den Teams aus den tieferen Klassen einen Vorsprung mit auf den Weg geben.“

Mustafa Altunkaya von Turnierausrichter SG Neuwied

Philipp Pfeifer, der beim HSV Neuwied Trainer Stefan Fink ersetzte, zeigte sich nach dem Finalsieg ebenfalls zufrieden. „Man muss auch die Spiele erst einmal gewinnen“, so Pfeifer. „Und beim Elfmeterschießen gegen die SG Neuwied hatten wir das Glück, aber auch einen gut aufgelegten Daniel Buchner zwischen den Pfosten.“ Auch Torsten Gollnow, Trainer des unterlegenen FV Engers II, war trotz der Niederlage nicht ganz unglücklich. „Die ersten 20 Minuten haben wir ganz gut mitgehalten. Wenn wir da die ein oder andere Chance nutzen, wird es noch einmal spannend.“

i Mit Siegerscheck und Pokal: Der HSV Neuwied setzte sich beim Turnierklassiker in der Deichstadt durch. Jörg Niebergall

Mustafa Altunkaya von der ausrichtenden SG Neuwied hatte über die gesamte Woche ein spannendes und abwechslungsreiches Turnier gesehen. „Vielleicht kann man ja an dem Spielmodus noch etwas feilen und den Teams aus den tieferen Klassen einen Vorsprung mit auf den Weg geben“, hatte Altunkaya sogar einen kleinen Änderungsvorschlag, „damit auch die Underdogs mal eine echte Chance haben“.