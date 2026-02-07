Neuzugang direkt im Einsatz HSV Neuwied gewinnt Testspiel in Vettelschoß Lukas Erbelding 07.02.2026, 20:03 Uhr

i Stefan Fink, Trainer des HSV Neuwied (Archivbild) Jörg Niebergall

In einem Testspiel standen sich die Bezirksligisten SG St. Katharinen/Vettelschoß und HSV Neuwied gegenüber. Der Vertreter aus der Mitte-Staffel setzte sich durch, wobei direkt ein Neuzugang zum Einsatz kam.

Während die SG St. Katharinen/Vettelschoß in der Fußball-Bezirksliga Ost auf Torejagd geht und auf Platz 11 steht, ist der HSV Neuwied in der Mitte-Staffel aktiv und belegt dort Rang 13. In einem Testspiel in Vettelschoß trafen die Teams nun aufeinander, wobei der HSV mit 3:1 (1:1) die Oberhand behielt.







