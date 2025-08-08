Aufgrund einer Neuanlage des Rhein-Wied-Stadions werden die Heimspiele in der eigentlich Heimspielstätte in diesem Jahr knapp bemessen sein. Daher wollen die HSV-Spieler diese Heimauftritte genießen – und am liebsten erfolgreich gestalten.

Neue Liga, alte Philosophie. Der HSV Neuwied will auch nach der Umgruppierung von der Bezirksliga Ost in die Mitte-Staffel seiner Linie treu bleiben. Gleich zu Beginn hat der Spielplan der Elf von Trainer Stefan Fink einen attraktiven Gegner beschert. Mit dem FC Germania Metternich gastiert der Vorjahresfünfte am Sonntag, 15 Uhr, im Rhein-Wied-Stadion in Neuwied. „Das ist natürlich direkt ein großer Name, genau deshalb freuen wir uns auch, in der Bezirksliga Mitte zu spielen“, kommentiert Trainer Fink.

Dem eigenen Spielstil treu bleiben. Was heißt das aus Sicht des Heimatsportvereins? „Wir werden gegen jeden Gegner versuchen, unseren Fußball auf den Platz zu bekommen“, erklärt Fink. Der HSV will mit dem Ball agieren und sich spielerisch lösen – so imponierte der letztjährige Aufsteiger auch den ein oder anderem Konkurrenten aus der Ost-Staffel. Auch wenn der noch junge Verein bis zum letzten Abpfiff um den Klassenverbleib kämpfte, war Trainer Fink zufrieden mit der vergangenen Spielzeit. Die Bezirksliga, das betonte der Trainer auch in der vergangenen Saison häufig, ist für den ganzen Verein ein großes Abenteuer. Ein Abenteuer, das nun weitergeht – wenn auch in einer anderen Staffel.

Besondere Beudeutung der Heimspiele

Was sich nicht geändert hat, ist die Heimspielstätte. Die Heimspiele in der nun beginnenden Saison werden für die HSV-Spieler eine besondere Bedeutung haben. „Aufgrund einer Neuanlage unseres Stadions werden wir nur sehr wenige Spiele in diesem Jahr auf unserer wirklichen Heimspielstätte spielen können“, sagt der frühere Torwart. Auch wenn das sportlich zunächst ein „kleiner Nachteil“ für seine Elf ist, sei es „langfristig aber natürlich genial, wenn man im Frühling auf einem perfekten Rasen auflaufen darf“. Für den 41-Jährigen steht eins fest: „Die Jungs werden das Heimspiel sicher noch mal besonders genießen und natürlich gewinnen wollen.“

Der Pflichtspielstart gelang in der ersten Runde des Rheinlandpokals mit einem 3:0-Auswärtssieg bei A-Ligist SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach. Gegner Metternich hatte bei Klassenkonkurrent FC Urbar ein wenig mehr Mühen. Nach 1:2-Pausenrückstand drehte die Germania die Partie und schoss sich mit einem 4:3-Sieg eine Runde weiter. „So wirklich wissen wir nicht, was auf uns zukommt. Es ist aber auch unerheblich, da der Fokus vor dem ersten Spiel und generell eher der eigenen Mannschaft gilt“, sagt Germania-Trainer Leo Sousa vor dem Spiel gegen ein für ihn größtenteils unbeschriebenes Blatt.

Gegner peilt die Top-3 an

Mehr Konstanz und dadurch mehr Punkte, um unter die ersten Drei der Liga zu kommen – so lautet die Metternicher Zielvorgabe für die bevorstehende Spielzeit. Eine Sphäre, die der Heimatsportverein nicht anstrebt. Und dennoch wollen sie mit ihrer eigenen, bekannten Philosophie die Zuschauer begeistern. Egal, in welcher Staffel es dann am Sonntag endlich losgeht.