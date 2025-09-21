Wenn das Glück wirklich mit den Tüchtigen ist, dann müsste der HSV Neuwied in der Bezirksliga Mitte wohl mehr als fünf Punkte auf seinem Konto haben. Gegen den FC Emmelshausen-Karbach II kassierte die Elf von Stefan Fink aber die vierte Niederlage.
75 Minuten lang hat der FC Emmelshausen-Karbach II sein Auswärtsspiel in der Fußball-Bezirksliga Mitte beim HSV Neuwied dominiert, aber am Ende mussten die Hunsrücker bei ihrem 2:1 (1:0)-Erfolg doch noch ganz schön zittern. „Wir werden manchmal schnell nervös“, erklärte Gästetrainer Christoph Fahning.