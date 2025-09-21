FCEK-Reserve siegt mit Bammel HSV Neuwied fehlt am Ende auch mal eine Portion Glück René Weiss 21.09.2025, 20:23 Uhr

i Mit dem Glück ist der HSV Neuwied aktuell nicht im Bundes: Hier bewahrt Matthias Tigges seinen FC Emmelshausen-Karbach II auf den letzten Drücker vor einem Treffer durch André Jean Francois. René Weiss

Wenn das Glück wirklich mit den Tüchtigen ist, dann müsste der HSV Neuwied in der Bezirksliga Mitte wohl mehr als fünf Punkte auf seinem Konto haben. Gegen den FC Emmelshausen-Karbach II kassierte die Elf von Stefan Fink aber die vierte Niederlage.

75 Minuten lang hat der FC Emmelshausen-Karbach II sein Auswärtsspiel in der Fußball-Bezirksliga Mitte beim HSV Neuwied dominiert, aber am Ende mussten die Hunsrücker bei ihrem 2:1 (1:0)-Erfolg doch noch ganz schön zittern. „Wir werden manchmal schnell nervös“, erklärte Gästetrainer Christoph Fahning.







