Lange sah es nach einem Remis aus, doch schlussendlich blieben die drei Zähler in der Deichstadt. Mit 2:1 (1:1) setzte sich der HSV Neuwied in der Bezirksliga Mitte gegen den TuS Oberwinter durch und feierte damit seinen dritten Sieg in Folge.
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Der HSV Neuwied hat seine Hinrunden-Ausbeute in der Fußball-Bezirksliga Mitte bereits jetzt übertroffen und befindet sich auf dem besten Wege, sich weiter von der Abstiegszone zu lösen. Im Heimspiel gegen den TuS Oberwinter gelang der Mannschaft von Stefan Fink ein knapper 2:1 (1:1)-Sieg – ein Last-Minute-Sieg durch einen kuriosen Treffer.