Dank eines späten Treffers hielt der HSV Neuwied die SG Viertäler Oberwesel im Tabellenkeller der Bezirksliga Mitte auf Distanz. Der erhoffte Befreiungsschlag wollte dem Team von Trainer Stefan Fink aber noch nicht gelingen.

Sie hatten es vor allem in der letzten Viertelstunde immer wieder versucht, auf den Ausgleich gedrängt, aber sich so häufig im vorderen Drittel für den etwas zu komplizierten Weg entschieden oder wurden bei ihren Schüssen von der Gästeabwehr geblockt. Bis zur vierten von fünf Nachspielminuten. Dann flankte der nach seiner Einwechslung noch einmal für frischen Wind auf der linken Seite sorgende Francesco Trovato, Julian Goßler nahm aus halbrechter Position Maß und jagte dem Ball mit einem diagonalen Strich in die Maschen. Der HSV Neuwied glich sein Heimspiel gegen die SG Viertäler Oberwesel auf den letzten Drücker zum 1:1 (0:0) aus.

„Wir haben momentan Schwierigkeiten damit, die richtigen Entscheidungen zu treffen.“

Stefan Fink, Trainer HSV Neuwied

„Zeitpunkt und Entstehung des Tores waren natürlich extrem unglücklich“, sagte Gästetrainer Rafael Sousa. Oberwesel punktete somit zum dritten Mal in dieser Saison, wartet aber weiterhin auf seinen ersten Dreier. So dicht dran war man zuvor noch nicht gewesen. „Wir haben momentan Schwierigkeiten damit, die richtigen Entscheidungen zu treffen“, sagte HSV-Trainer Stefan Fink. Gegenüber der 0:3-Niederlage gegen die SG 2000 Mülheim-Kärlich II erlaubte sich sein Team weniger Fehler in der Hintermannschaft und steigerte sich auch spielerisch. Nur ihre Angriffsaktionen brachten die Deichstädter häufig nicht wie geplant zu Ende. Hier kam eine Hereingabe nicht an, dort verzettelte man sich in guten Positionen.

Dass Oberwesel in der ersten Viertelstunde mehr vom Spiel hatte, erklärte Fink mit dem Faktor, den Gegner aus eigener Erfahrung noch nicht zu kennen. Lukas Stüber mit einem Flachschuss (2.), Chris Jäckel nach einem Eckstoß – hier klärte Christof Fink im eigenen Fünfmeterraum – (20.) und erneut Stüber (22.) schlossen gefährlich für die Sousa-Elf ab. Der HSV übernahm gegen Mitte der ersten Halbzeit mehr und mehr die Spielkontrolle. Viel ging über die aktive rechte Seite mit Marius Christ und Fabian Weber, im Zentrum fehlte jedoch der letzte Punch. Oberwesel verteidigte mit einem massiven Zentrum vieles weg. Daran änderte sich auch in der zweiten Halbzeit zunächst wenig.

„Neuwied hatte mehr Ballkontrolle, aber ich habe die besseren Chancen bei uns gesehen. Unsere Führung war deshalb nicht unverdient.“

Rafael Sousa, Trainer SG Viertäler Oberwesel

Genau in der Phase, in der der Heimatsportverein ein immer größeres Übergewicht bekam, schlug Oberwesel zu. Schlussmann Daniel Buchner konnte auf der rechten Seite im eigenen Strafraum einen Ball nicht bereinigen, der eingewechselte Sedat Elmas kam an die Kugel und erzielte das 0:1 (76.). „Neuwied hatte mehr Ballkontrolle, aber ich habe die besseren Chancen bei uns gesehen. Unsere Führung war deshalb nicht unverdient“, fand Gästetrainer Sousa.

Angestachelt vom Gegentor und mit frischen Kräften erhöhten die Platzherren in der Schlussviertelstunde die Schlagzahl. Immer wieder angetrieben von Yannik Finkenbusch, Weber und dem eingewechselten Trovato drängte der HSV auf den Ausgleich und verdiente ihn sich gerade noch rechtzeitig. Für Oberwesel kam der Abpfiff von Schiedsrichter Ralf Volk gerade rechtzeitig. Fünf Minuten mehr, und man weiß nicht, ob die SG den Punkt mitgenommen hätte, weil Neuwieds Druck am Ende immens war.

HSV Neuwied – SG Viertäler Oberwesel 1:1 (0:0)

HSV Neuwied: Buchner – Jean Francois, C. Fink, Fensterseifer (78. Hardt) – Finkenbusch – Christ (57. Goßler), Ahrendt, Leitner (78. Esper) – Weber, Landi (71. Trovato) – Seemann (63. Daun).

SG Viertäler Oberwesel: Ademaj – Tumko, Musa, J. Stüber – Gellings (67. Elmas), C. Jäckel (40. Hochstein), Mitchard, Bast – Hammen (85. T. Jäckel), Henzel – L. Stüber.

Schiedsrichter: Ralf Volk (Koblenz).

Zuschauer: 100.

Tore: 0:1 Sedat Elmas (76.), 1:1 Julian Goßler (90.+4).