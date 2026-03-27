Vor Gastspiel im Hunsrück HSV Neuwied erhält nachträglich drei Punkte René Weiss 27.03.2026, 14:17 Uhr

i Trainer Stefan Fink und der HSV Neuwied gastieren am Sonntag im Hunsrück bei der Reserve des FC Emmelshausen-Karbach. Jörg Niebergall

Vor dem Gastspiel in Emmelshausen darf sich der HSV Neuwied über drei zusätzliche Punkte freuen. Diese erhält der HSV aus der Partie gegen die SG 2000 Mülheim-Kärlich II.

Seit Freitagvormittag hat es der HSV Neuwied mit dem vorliegenden Urteil schwarz auf weiß: Der Heimatsportverein bekommt am Grünen Tisch nachträglich drei Punkte gutgeschrieben. Aus der 1:4-Heimniederlage gegen die SG 2000 Mülheim-Kärlich II wurde nach Eingreifen der Bezirksspruchkammer ein Dreier für die Deichstädter, die somit jetzt bei 29 Zählern stehen und die zweite Tabellenhälfte anführen.







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