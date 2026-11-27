In der vergangenen Saison gewann der HSV Neuwied gegen den SV Oberzissen nicht im Rhein-Wied-Stadion, sondern auf dem Ausweichplatz. Auch am Sonntag gehts auf den Kunstrasenplatz an der Bimsstraße, auf dem die Einstellung der Neuwieder stimmen muss.
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Der HSV Neuwied beendet das Fußballjahr 2026 in der Bezirksliga Mitte nicht im Rhein-Wied-Stadion, sondern auf dem Kunstrasenplatz an der Bimsstraße. „Sofern der Schiedsrichter am Sonntag der Meinung ist, der Platz ist bespielbar“, sagt Co-Trainer Philipp Pfeiffer.