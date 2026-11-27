Ende des Fußballjahres 2026 HSV Neuwied empfängt Oberzissen mit gutem Omen René Weiss 27.11.2026, 13:59 Uhr

i Sem Halfmann (in Blau) und sein HSV Neuwied wollen im letzten Spiel des Jahres gegen Oberzissen punkten. René Weiss

In der vergangenen Saison gewann der HSV Neuwied gegen den SV Oberzissen nicht im Rhein-Wied-Stadion, sondern auf dem Ausweichplatz. Auch am Sonntag gehts auf den Kunstrasenplatz an der Bimsstraße, auf dem die Einstellung der Neuwieder stimmen muss.

Der HSV Neuwied beendet das Fußballjahr 2026 in der Bezirksliga Mitte nicht im Rhein-Wied-Stadion, sondern auf dem Kunstrasenplatz an der Bimsstraße. „Sofern der Schiedsrichter am Sonntag der Meinung ist, der Platz ist bespielbar“, sagt Co-Trainer Philipp Pfeiffer.







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