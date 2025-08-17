Am Ende steht der erste Punkt in der Bezirksliga Mitte für den HSV Neuwied. Es wäre aber deutlich mehr nach der 2:0-Führung drin gewesen. Doch am Ende war Trainer Stefan Fink ob des unbequemen Gegners und Platzes nicht unzufrieden.

Es gibt in der Fußball-Bezirksliga Mitte angenehmere Aufgaben, als ein Auswärtsspiel beim TuS Ahbach in Üxheim zu bestreiten. Und das nicht nur wegen Wind und Wetter in der hohen Eifel. Der Übersiedler aus der Bezirksliga West hat sich beim Gastspiel des HSV Neuwied als unangenehmer, nickliger Gegner herausgestellt, sodass die „Deichstädter“ mit dem durch das 2:2 errungenen Punkt auf den ersten Blick durchaus leben können.

Abgeschwächt wurde diese Bewertung des Unentschiedens allerdings durch das Einbüßen einer 2:0-Führung, die lange Zeit Bestand hatte. „Wir waren die fußballerisch bessere Mannschaft und haben eigentlich auch nur wenige Fehler gemacht. Deshalb ist es ärgerlich, dass wir nur einen Punkt mitnehmen. Andererseits muss man demütig bleiben. Ein Zähler auswärts ist für uns in Ordnung“, sagte HSV-Trainer Stefan Fink.

„Ja, wir hätten das 3:0 nachlegen können.“

Neuwieds Trainer Stefan Fink sah genug Chancen, das Spiel zu entscheiden.

Auf dem kleinen Kunstrasenplatz, der sich mit seinen Maßen nicht weit oberhalb der Mindestanforderungen bewegt, begannen die Einheimischen forsch, brachten viele lange Bälle in den Neuwieder Strafraum, fanden dort jedoch keinen Abnehmer. Die Fink-Elf spielte da wesentlich gefälliger und führte nach 45 Minuten hochverdient mit 2:0. TuS-Torwart Justin Hellenthal verschätzte sich bei einem Steilpass hinter die Abwehrkette, kam zu spät, Sebastian Seemann behielt die Übersicht und schob ein (29.). Er war es auch, der in der 43. Minute dem unsicheren Ahbacher Innenverteidiger Jan Müller den Ball abluchste und aus spitzem Winkel von der linken Seite auf 2:0 erhöhte.

Der HSV hätte die Partie in der ersten Hälfte schon vorentscheiden können. Zweimal Seemann (13., 16.), Yannick Engel (36.) und zweimal Giovanni Landi (41., 45) kamen gefährlich zum Abschluss. Der Zwischenstand von 0:2 zur Pause war schmeichelhaft für die Einheimischen. „Ja, wir hätten das 3:0 nachlegen können“, kommentierte Gästetrainer Fink.

Hitzige Athmosphäre mit etlichen Unterbrechungen

Mit zunehmender Dauer wurde die von den unzähligen Unterbrechungen geprägte Partie immer hektischer, die Anzahl der Freistöße war schon in der ersten Halbzeit hoch, ging im zweiten Durchgang aber weit über das normale Maß hinaus und Schiedsrichter Niklas Hickmann, 90 Minuten lang ohne erkennbare Linie unterwegs, der sich im Gespräch mit den Spielern aber selbst attestiert „genau das richtige Maß“ zu haben, gab in hitziger Atmosphäre keine gute Figur ab.

Ahbach wurde aktiver, aber richtig gefährlich wurden die Eifeler kaum. Ein Sonntagsschuss von Paul Krämer (79.) und der unmittelbar vor dieser Aktion eingewechselte Marius Haas nach einem von unzähligen Freistößen (85.) glichen mehr oder weniger unerwartet aus. Zu diesem Zeitpunkt hätte Ahbach längst in Unterzahl auf dem Platz stehen müssen. Gleich zwei Schubser von 1:2-Torschütze Krämer gegen Sascha Kaiser und Giovanni Landi blieben ungeahndet. Für den HSV war es der erste Zähler in der Bezirksliga Mitte. Es hätte mehr sein können angesichts der Führung, aber in Üxheim muss man auch erst einmal bestehen.

TuS Ahbach – HSV Neuwied 2:2 (0:2)

Ahbach: Hellenthal – N. Müller, Cläsgens, J. Müller, Hartel (46. Mauren) – Nahrings, D. Clausen (84. Haas) – Müller, Hermes (68. Meyer), Krämer – N. Clausen.

Neuwied: Buchner – M. Fink, Jean Francois, C. Fink, Fensterseifer (64. Leitner) – Kaiser (88. Daun), Finkenbusch, Goßler, Engel – Seemann (72. Weber), Landi (90. Trovato).

Schiedsrichter: Niklas Hickmann (Kehrig).

Zuschauer: 100.

Tore: 0:1, 0:2 beide Sebastian Seemann (29., 43.), 1:2 Paul Krämer (79.); 2:2 Marius Haas (86.).