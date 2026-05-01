Offener Brief des Vorstands HSV Neuwied äußert sich zu Plänen des FC Cosmos Koblenz Lukas Erbelding 01.05.2026, 20:44 Uhr

i Die erste Mannschaft des HSV Neuwied (von links Yannick Engel, Sebastian Seemann, Sascha Kaiser und Matthias Fink) ist aktuell in der Bezirksliga Mitte beheimatet und wird nach dem bereits erreichten Klassenverbleib auch in der kommenden Saison auf überkreislicher Ebene vertreten sein. René Weiss

Fusioniert der Oberligist FC Cosmos Koblenz mit dem VfL sowie Vatanspor Neuwied? Mit dieser Frage beschäftigen sich auch Vereine, die nicht direkt an den Gesprächen beteiligt sind. Nun hat sich der HSV Neuwied in einem offenen Brief geäußert.

Die Pläne des Fußball-Oberligisten FC Cosmos Koblenz, nach Neuwied zu ziehen und mit den dort beheimateten Vereinen VfL und Vatanspor zu fusionieren, sorgen auch in der Deichstadt für Diskussionen. Hintergrund: Cosmos-Macher Remo Rashica ist in Neuwied aufgewachsen und möchte, so betonte er zuletzt im Gespräch mit der RZ, „leistungsorientierten Fußball“ in seine Heimatstadt bringen, anstatt weiter in Koblenz mit den aktuellen ...







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