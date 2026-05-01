Fusioniert der Oberligist FC Cosmos Koblenz mit dem VfL sowie Vatanspor Neuwied? Mit dieser Frage beschäftigen sich auch Vereine, die nicht direkt an den Gesprächen beteiligt sind. Nun hat sich der HSV Neuwied in einem offenen Brief geäußert.
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Die Pläne des Fußball-Oberligisten FC Cosmos Koblenz, nach Neuwied zu ziehen und mit den dort beheimateten Vereinen VfL und Vatanspor zu fusionieren, sorgen auch in der Deichstadt für Diskussionen. Hintergrund: Cosmos-Macher Remo Rashica ist in Neuwied aufgewachsen und möchte, so betonte er zuletzt im Gespräch mit der RZ, „leistungsorientierten Fußball“ in seine Heimatstadt bringen, anstatt weiter in Koblenz mit den aktuellen ...