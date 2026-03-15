Neuwied auswärts weiter top HSV gewinnt auch bei Viertäler Oberwesel Sascha Wetzlar 15.03.2026, 20:43 Uhr

i Jonas Henzel (in Weiß) brachte Viertäler Oberwesel in Winzberg gegen den HSV Neuwied (links Kapitän Christof Fink, rechts Andre Jean Francois) zwar früh in Führung, aber am Ende musste sich der Tabellenvorletzte wie so oft geschlagen. Neuwied gewann mit 3:1 und verschaffte sich Luft im Abstiegskampf. Sascha Wetzlar

Auch im zehnten Heimspiel hat der Tabellenvorletzte Viertäler Oberwesel keinen Sieg eingefahren. Die drei Punkte schnappte sich der HSV Neuwied und verschaffte sich ordentlich Luft im Abstiegskampf.

70 Minuten ordentlich gespielt, am Ende wieder mit leeren Händen dagestanden: Die SG Viertäler Oberwesel verlor das Kellerduell der Fußball-Bezirksliga Mitte mit dem HSV Neuwied mit 1:3 (1:0). Die frühe Führung von Stürmer Jonas Henzel (8.) hielt bis tief in Abschnitt zwei, dann drehten die Neuwieder mit drei Treffern die Begegnung binnen sechs Minuten komplett auf links.







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