Auch im zehnten Heimspiel hat der Tabellenvorletzte Viertäler Oberwesel keinen Sieg eingefahren. Die drei Punkte schnappte sich der HSV Neuwied und verschaffte sich ordentlich Luft im Abstiegskampf.
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70 Minuten ordentlich gespielt, am Ende wieder mit leeren Händen dagestanden: Die SG Viertäler Oberwesel verlor das Kellerduell der Fußball-Bezirksliga Mitte mit dem HSV Neuwied mit 1:3 (1:0). Die frühe Führung von Stürmer Jonas Henzel (8.) hielt bis tief in Abschnitt zwei, dann drehten die Neuwieder mit drei Treffern die Begegnung binnen sechs Minuten komplett auf links.