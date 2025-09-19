Neuwied gegen Emmelshausen II HSV-Coach Fink und die fehlenden zehn Prozent René Weiss 19.09.2025, 16:28 Uhr

i Stefan Fink, Trainer des HSV Neuwied, stellt die Tabelle in der Bezirksliga Mitte nicht infrage, traut seiner Mannschaft aber mehr zu. Mit guter Laune sollen bessere Ergebnisse folgen. Jörg Niebergall

Woran es liegt, dass seine Mannschaft nicht die Zahl an Punkten auf dem Konto hat, die möglich gewesen wären, beschreibt Stefan Fink ziemlich genau. Gegen Emmelshausen-Karbach II soll der HSV Neuwied alles versuchen, was in seiner Macht steht.

Stefan Fink ist nicht der Typ Trainer, der in einer Phase, in der die Ergebnisse nicht stimmen, zum Konditions- oder gar Straftraining verdonnert. Der Coach des HSV Neuwied wählt nach fünf Punkten aus sechs Partien in der Fußball-Bezirksliga Mitte den anderen Weg.







