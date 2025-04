Oberwinter und Boppard sind noch nicht gesichert in der Bezirksliga Mitte. Das sagt vor allem TuS-Coach Cornel Hirt. Ein Dreier in Boppard würde den Klassenverbleib aber fast perfekt machen bei dann 29 Zählern. Aber die Gastgeber denken ähnlich.

Der SSV Boppard und der TuS Oberwinter sind die beiden Teams, die unmittelbar vor den Abstiegsrängen der Fußball-Bezirksliga Mitte stehen. Am Sonntag (14 Uhr) treffen die Mannschaften auf dem Bopparder Kunstrasen aufeinander, wollen den Abstand, der schon jetzt sieben (SSV) und acht Punkte (TuS) beträgt nach unten weiter vergrößern.

„Ich sehe da ehrlich noch gar nichts entschieden, auch nicht für den Gewinner des Spiels. Wir sind voll drin im Abstiegskampf, auch wenn mich keiner mit dieser Aussage in den letzten Wochen da wirklich ernst nehmen will. Wenn wir so weiter machen wie zuletzt kann es ganz eng werden“, macht Oberwinter-Trainer Cornel Hirt deutlich. Und Hirt konkretisiert und kritisiert: „Wir müssen in jedem Spiel an das Maximum gehen und das machen einige nicht. Sicherlich auch, weil die Fitness vielleicht fehlt durch unzureichende Trainingsbeteiligung. Aber auch, weil die Bereitschaft und Leidensfähigkeit zuletzt nicht da war.“

Im Hinspiel waren die Gäste chancenlos

Gegen die SG Argenthal verspielte der TuS eine 2:0-Führung, unterlag noch 2:3. Boppard schaffte zuletzt einen wichtigen Auswärtssieg beim Ahrweiler BC II, zuvor ein Remis bei den Maifeldern. „Für beide ist dieses Spiel nun enorm wichtig“, meint Hirt. „Das Restprogramm ist schwer und zum Beispiel Mülheim-Kärlich wird noch einiges an Punkten holen.“ Im Hinspiel gelang den Oberwinterern ein 3:0-Erfolg, nach dem Boppard mit sechs Siegen überragend gestartet war. „Nun sind die Voraussetzungen andere. Es wird ein schwerer Gang“, sagt Hirt. Das Personal soll sich gegenüber der Vorwoche nicht verändern.

Boppards Trainer Michael Hild sagt vor der Partie: „Sie sind schwierig einzuschätzen, aber sie haben mit Cornel Hirt einen erfahrenen Trainer, der sie immer gut einstellt, im Hinspiel waren wir chancenlos.“ Nun aber würde der SSV sehr gerne am TuS vorbeiziehen, dafür müsste aber ein Dreier her.