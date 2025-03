Heinemann ist der Matchwinner für Mendig im Topspiel

Auch wenn beide Seiten nicht von einer Entscheidung im Kampf um die Meisterschaft der Bezirksliga Mitte reden wollten, so war der Sieg von Eintracht Mendig gegen Verfolger FV Rübenach ein großer Schritt Richtung Titel.

i Klare Überlegenheit im Spitzenspiel der Bezirksliga Mitte: Primus Eintracht Mendig (in Weiß) schlug Verfolger FV Rübenach mit 3:0. Jörg Niebergall

Das Spitzenspiel der Fußball-Bezirksliga Mitte ist mit einem deutlichen Sieg des Spitzenreiters SV Eintracht Mendig zu Ende gegangen. Die Vulkanstädter setzten sich im Heimspiel an der Brauerstraße mit 3:0 (2:0) gegen Verfolger FV Rheingold Rübenach durch und distanzierten den Zweiten auf neun Punkte.

Ganz so deutlich, wie es das Ergebnis aussagt, war der Spielverlauf aber nicht. Dass die Mendiger Eintracht zum verdienten Sieger avancierte, daran Bestand jedoch kein Zweifel. Zudem waren sich sowohl Mendigs Trainer Damir Mrkalj als auch Gästecoach Benedikt Lauer bei einem weiteren Thema einig. „Das Ergebnis hat die Meisterschaft noch nicht entschieden, es sind noch zwölf weitere Partien zu absolvieren“, meinten beide Trainer unisono.

Ball rutscht FV-Torhüter Tobias Oost durch die Handschuhe

Das Spiel selbst hatte auf beiden Seiten nur eine geringe Anzahl an hochkarätigen Torchancen zu bieten, da beide Abwehrreihen die gegnerische Offensive über weite Strecken der Begegnung in Schach hielt.

So fiel der Führungstreffer der Hausherren auch nach einem Distanzschuss von Niklas Heinemann. Mendigs Kapitän nahm aus rund 25 Metern Maß und zielte in Richtung des Rübenacher Torwinkels. FV-Schlussmann Tobias Oost schien den Ball eigentlich parieren zu können, allerdings rutschte ihm der Ball durch die Handschuhe (21.).

Generell zeigte sich die Eintracht im ersten Durchgang bissiger und spielfreudiger, sehr zur Freude von Mrkalj: „Wir hatten drei Spieler in der Startelf, die noch am Vortag krankheitsbedingt hätten passen müssen. Das steht sinnbildlich für die Leidensfähigkeit, die wir heute bewiesen haben.“

Ein weiterer Geniestreich Heinemanns führte nur wenige Minuten nach der Führung zum zweiten Treffer. Heinemann setzte sich nach einem kurzen Eckball im Einzelduell an der Torauslinie durch und ließ eine flache und vor allem harte Hereingabe in Richtung Rübenacher Tor folgen. Oost konnte den ersten Einschlag noch abwehren, jedoch reagierte Meris Ramic am schnellsten und drückte den Ball über die Linie zum 2:0 (29.).

Rübenachs Jason Weber verschießt Elfmeter

Ein strittiger Handelfmeter hätte die Gäste in der 40. Minute noch vor der Pause ins Spiel zurückbringen können, allerdings setzte Schütze Jason Weber den Strafstoß an die Latte, es blieb beim 2:0-Pausenstand.

Da Philipp Pitkwoski in der 62. Minute im Duell mit Mendigs Schlussmann Robin Rohr eine weitere Chance vergab, stand dem Heimsieg der Eintracht nun nichts mehr im Wege, zumal Niklas Heinemann in der 83. Minute per Elfmeter auch noch das 3:0(83.) markierte und Rübenachs Kian Freisberg sich beim Elfmeterpfiff zu einer verbalen Entgleisung verleiten ließ und dafür die Rote Karte sah.

Lauer gab nach Spielende unumwunden zu: „Das war aus unserer Sicht ein gebrauchter Tag. Wir hatten uns einiges vorgenommen, haben aber zu lange gebraucht, um ins Spiel zu finden.“ Lauers Pendant aufseiten der Eintracht jubelte hingegen. „Der erhoffte Auftakt ist uns gelungen, die Mannschaft hat sich den Sieg heute aber auch redlich verdient“, sagte Mrkalj.

SV Eintracht Mendig: Rohr, Stalph, N. Groß, Koch (84. J. Groß), Ley (84. Assenmacher), Braquin Mitel (84. Court), Thelen, Montermann (66. Zerwas), Heinemann, Eberhardt, Ramic (84. Limbach).