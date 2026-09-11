Schambach mit vollem Kader
Heimstarke Weitersburger gegen ungeschlagene SG Augst 
Im Auswärtsspiel bei Anadolu Koblenz (rote Trikots) konnten die Weitersburger (gelbe Trikots) mit dem 4:2-Sieg ihre Formkurve we
Im Auswärtsspiel bei Anadolu Koblenz (rote Trikots) konnten die Weitersburger (gelbe Trikots) mit dem 4:2-Sieg ihre Formkurve weiter steigern.
Wolfgang Heil

Der SV Weitersburg kommt immer besser in Tritt und könnte jetzt sogar Tabellenführer Augst stürzen. Eine gute Trainingsbeteiligung gibt nach dem 4:2 gegen Anadolu zusätzlich Aufschwung.

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Die Heimstärke von Fußball-Bezirksligist SV Weitersburg soll nun der Spitzenreiter zu spüren bekommen: Anstoß der Partie gegen Tabellenführer SG Augst Eitelborn ist am Sonntag um 15 Uhr.Einerseits klingt Respekt vorm Gegner aus den Worten von Weitersburgs Trainer Volker Schambach: „Ein starker Gegner mit gutem Umschaltspiel.
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