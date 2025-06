Die SG Landskrone Heimersheim, der FC Urbar und der SV Blankenrath spielen in einer Entscheidungsrunde um den Aufstieg in die Bezirksliga. Der Sieger der Dreierrunde ist auf jeden Fall dabei, der Zweite hat auch noch Chancen.

Am Mittwochabend (20 Uhr) beginnt die Aufstiegsrunde zur Fußball-Bezirksliga. Zum Auftakt der Staffel-Mitte-Dreierrunde, zu der auch der SV Blankenrath zählt, empfängt die SG Landskrone Heimersheim den FC Urbar. Der Sieger dieser Entscheidungsrunde steigt sicher auf. Darüber hinaus könnte zudem noch der beste Zweite aus insgesamt drei Aufstiegsrunden (neben der Mitte noch die Staffeln Ost und West) folgen. Es geht also um jeden Punkt und um jedes Tor.

Nach dem Last-minute-Sieg im Entscheidungsspiel um den zweiten Rang in der Kreisliga A 5 gegen den FC Plaidt dürfte die Euphorie in Heimersheim vor dem Start in die Runde eigentlich groß sein. Doch dem ist nicht wirklich so. Aufgrund einer länger geplanten Mannschaftstour nach Mallorca steht ein Großteil der Mannschaft, insgesamt neun Akteure, darunter absolute Leistungsträger wie die Gebrüder Tim und Jan Rieder, Yannick Schweigert, Tim Hecker und Peter van Weenen, nicht zur Verfügung.

„Es hätte schon geholfen, wenn wir nicht für das erste Spiel angesetzt worden wären. Daher tut es schon weh, gerade weil wir gut drauf waren.“

Heimersheims Trainer Bekim Gerguri, dem fürs Spiel gegen Urbar etliche Spieler fehlen.

„Es ist sehr schade, da die Relegation ursprünglich an anderen Terminen stattgefunden hätte und es jetzt vonseiten des Verbandes keine wirkliche Gesprächsbereitschaft gab. Es hätte schon geholfen, wenn wir nicht für das erste Spiel angesetzt worden wären. Daher tut es schon weh, gerade weil wir gut drauf waren“, kommentiert Landskrone-Trainer Bekim Gerguri.

Nichtsdestotrotz möchte Gerguri nicht schon frühzeitig die Flinte ins Korn werfen und mit Kreativität eine schlagkräftige Mannschaften zusammen bekommen. „Wir werden mit der zweiten und dritten Mannschaft auffüllen und eine vernünftige Truppe auf den Platz stellen. Zu Hause wollen uns trotz allem gut verkaufen. Realistisch betrachtet haben wir aber natürlich kaum eine Chance. Aufgeben werden wir aber sicher nicht“, erklärt Gerguri.

i Die Fußballer des FC Urbar (weiße Trikots) wollen in die Bezirksliga. Wolfgang Heil

Ganz anders sieht es dagegen beim Gegner aus Urbar aus. Am letzten Spieltag schob sich die Elf von Trainer Gökan Bigün dank des dritten Sieges in Folge (7:0 über die SG Moseltal) noch auf den zweiten Rang in der Kreisliga A 4. Ausreichend Selbstvertrauen sollte also vorhanden sein. Zudem steht konträr zum Gegner ausgerechnet durch die Verlegung, die aufgrund der Entscheidungsspiele und des Kreispokals zustande kam, der gesamte Kader zur Verfügung. „Bei uns hätten am vergangenen Wochenende ein paar Spieler aufgrund eines Junggesellenabschiedes gefehlt. Dementsprechend hatten wir in diesem Fall etwas Glück, müssen jetzt aber auch unsere Leistung auf den Platz bringen“, befindet Bigün.

„Wir wollen jetzt nicht mehr nach rechts oder links schauen und alles in den eigenen Händen behalten, um am Ende die Relegation zu gewinnen und aufzusteigen.“

Urbars Trainer Gökan Bigün

Aus der Zielsetzung macht der Übungsleiter jedenfalls keinen Hehl. „Wir wollen jetzt nicht mehr nach rechts oder links schauen und alles in den eigenen Händen behalten, um am Ende die Relegation zu gewinnen und aufzusteigen. Daher gilt es, auswärts im ersten Spiel direkt einen guten Grundstein zu legen. Wir fahren mit breiter Brust dorthin, ohne den Gegner zu unterschätzen. Natürlich wollen wir mit einem Sieg starten“, sagt Bigün.