Am fünften Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Mitte erwartet den TuS Oberwinter eine schwere Auswärtsaufgabe. Am Sonntag (15 Uhr) ist die Mannschaft von Trainer Mario Brötz beim SV Untermosel gefordert.

„Was diese Spiele zeigen, ist, dass die Moral stimmt. Aber auch unsere Probleme wurden offen gelegt. Wir kriegen zu viele Gegentore.“

Mario Brötz, Trainer des TuS Oberwinter

Nach zwei Startniederlagen gab es zuletzt für die Oberwinterer zwei torreiche Unentschieden – 3:3 in Weitersburg und 4:4 gegen Anadolu Koblenz. In beiden Spielen glich die Brötz-Elf nach einem Zwei-Tore-Rückstand noch aus. „Gegen Anadolu waren wir zunächst auch in Führung, es ist also nicht so, als dass wir immer einen Rückstand bräuchten“, sagt Brötz etwas scherzhaft und ergänzt: „Was diese Spiele zeigen, ist, dass die Moral stimmt. Aber auch unsere Probleme wurden offen gelegt. Wir kriegen zu viele Gegentore. Das ist weiterhin der Punkt, an dem wir intensiv arbeiten müssen.“

Eine Systemumstellung ist dabei nicht gefordert. „Die Hälfte der Gegentore sind individuelle Dinge. Das müssen wir in den Griff kriegen. Aber ich sehe uns insgesamt auf einem guten Weg. Wir haben die letzten Wochen ordentlich trainiert, machen weiter Fortschritte und sind körperlich auf einem guten Niveau“, sagt Brötz.

Oberwinter mit schlechten Erinnerungen an Untermosel

Personell allerdings ist an der Mosel wieder Flexibilität gefragt. Nachdem der Kader in der Vorwoche nahezu komplett war, sind nun bis zu sechs Umstellungen notwendig. „Es wird ein Puzzle. Wieder sind einige verhindert und im Urlaub“, hadert Brötz. Zumindest Stammkeeper Niklas Nett ist wieder zurück im Kader und soll den nötigen Rückhalt geben. „Untermosel ist offensiv ausgerichtet, knüpft nahtlos an die gute erste Saison an. Das ist eine eingespielte Mannschaft, ein unangenehmer Gegner“, wie Brötz weiß und wie die Oberwinterer im Vorjahr leidvoll bereits feststellen mussten. Beide Vergleiche gingen an die Moselaner.