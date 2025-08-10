Der SV Untermosel, der in der vergangenen Saison als Aufsteiger furios in die Bezirksliga Mitte gestartet war, musste sich diesmal im ersten Saisonspiel geschlagen geben. Der TuS Ahbach hatte in Stürmer Nicolas Clausen den entscheidenden Mann.

Der Vorjahresdritte der Fußball-Bezirksliga Mitte, der SV Untermosel, musste zum Ligastart eine bittere Pleite hinnehmen. Gegen den aus der Bezirksliga West neu hinzugestoßenen TuS Ahbach konnte die Elf von Tobias Wirtz und Stefan Ostkamp zu wenig aus dem eigenen Ballbesitz machen und schenkte zudem eine Führung her. Zum Mann des Tages avancierte Nicolas Clausen mit einem Hattrick, die Ahbacher gewannen mit 3:1 (0:1).

Carsten Dötsch verleiht Partie mit dem 1:0 etwas Schwung

Die bis dato nicht vorhandenen Berührungspunkte und die damit einhergehend dicken Fragezeichen, was vom jeweiligen Gegner zu erwarten sei, merkte man dem SVU und den Gästen aus Ahbach in einer ereignisarmen Anfangsphase deutlich an. Die Gastgeber übernahmen zwar früh vom Anpfiff weg mit einem hohen Ballbesitzanteil die Kontrolle, die Partie spielte sich aber größtenteils zwischen den Strafräumen ab. Nicht verwunderlich musste demnach eine Standardsituation herhalten, um der Partie ein wenig Schwung zu verleihen. Nicht nur brachte ein von Stefan Ramaj getretener Halbfeldfreistoß die erste nennenswerte Chance, sondern gleichzeitig sogar die Führung für die Hausherren, die Carsten Dötsch als Abnehmer des Freistoßes erzielte (24.). Das Spiel wurde nun etwas besser, Chancen blieben aber weiterhin Mangelware. Die beste Gelegenheit hatte vor der Pause noch Amir Rastelica, der eine Vorlage von Dötsch aus kurzer Distanz aber nicht zum 2:0 verwerten konnte (43.).

Im zweiten Spielabschnitt änderte sich wenig am Bild der ersten Halbzeit. Der SVU blieb leicht spielbestimmend, ohne jedoch die nötige Durchschlagskraft zu entwickeln. Demgegenüber blieben die Gäste dank einer körperlich betonten Spielweise und einer geschlossenen Leistung jederzeit im Spiel. Es passierte weiterhin recht wenig, bis die Minuten des Nicolas Clausen anbrachen.

„Wir haben zu wenig aus unserem Ballbesitz gemacht. Am Ende kann ein Spiel dann so ärgerlich laufen.“

Untermosels Trainer Tobias Wirtz

Zunächst nutzte der Ahbacher Angreifer nach einem Ball über die Kette des SV Untermosel die eine Nachlässigkeit in der Hintermannschaft zum Ausgleich (70.), ehe er eine zu kurz geratene Kopfballrückgabe von Koberns Kapitän Dominik Herold erlief und zur 2:1-Führung einschob (78.). Dem nicht genug, sorgte der Angreifer kurz darauf im Alleingang nach einer Umschaltsituation erneut nervenstark mit seinem dritten Streich für die Vorentscheidung (82.).

Die Gastgeber, die das Spiel unnötig aus der Hand gegeben hatten, versuchten in der Folge zwar noch einmal alles, blieben aber im letzten Drittel zu einfallslos und mussten sich somit mit einer bitteren Auftaktniederlage abfinden. „Wir haben zu wenig aus unserem Ballbesitz gemacht. Am Ende kann ein Spiel dann so ärgerlich laufen. Wir müssen vorne durschlagkräftiger werden und es hinten aber auch besser wegverteidigen“, befand Untermosels Trainer Tobias Wirtz.

SV Untermosel – TuS Ahbach 1:3 (1:0)

SV Untermosel: P. Dötsch – Herold, S. Dötsch, J. Dötsch (66. Scherr), Richard (86. Kaluza), C. Dötsch, Brunner (77. Schweigert), Perscheid, Rastelica, S. Ramaj (77. Alijaj), Männchen (77. Höfer).

TuS Ahbach: Hellenthal – Hertel (46. Hermes), Müller, D. Clausen, Krämer, Cläsgens, Grün (46. Hermes), Nahrings, N. Clausen (90. Haas), Müller, Mauren (55. Meyer).

Schiedsrichter: Dominik Link (TuS Ellern).

Zuschauer: 180.

Tore: 1:0 Carsten Dötsch (24.), 1:1, 1:2, 1:3 Nicolas Clausen (70., 78., 82.).