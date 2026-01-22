Timm Wiest trainiert den TuS Hat Oberwinter finanzielle Absprachen gebrochen? Daniel Fischer, Lutz Klattenberg, Jan Müller 22.01.2026, 14:00 Uhr

i Timm Wiest (in Grün), in den vergangenen Jahren für die erste Mannschaft des TuS Oberwinter im Einsatz, trainierte diese Saison bisher die zweite TuS-Mannschaft in der C-Klasse und übernimmt nun, nach dem Abgang des Trainerduos und mehrerer Spieler, das Bezirksligateam als Trainer. Martin Gausmann. Vollrath

Finanzielle Turbulenzen erschüttern die Bezirksliga, während Mayen den Aufstieg anpeilt und Oberzissen gelassen ohne Druck spielt. Und die SG Westum/Löhndorf kämpft um den Klassenverbleib.

Das „Erdbeben“ mit dem Abgang des Trainerduos und mehrerer Spieler hat in der Fußball-Winterpause den Bezirksligisten TuS Oberwinter erschüttert. Nun versucht der Klub, die Saison mit Anstand über die Bühne zu bringen. Ganz anders sieht es beim TuS Mayen aus, der nur ein Ziel hat: den Aufstieg in die Rheinlandliga.







