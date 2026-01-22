Finanzielle Turbulenzen erschüttern die Bezirksliga, während Mayen den Aufstieg anpeilt und Oberzissen gelassen ohne Druck spielt. Und die SG Westum/Löhndorf kämpft um den Klassenverbleib.
Lesezeit 5 Minuten
Das „Erdbeben“ mit dem Abgang des Trainerduos und mehrerer Spieler hat in der Fußball-Winterpause den Bezirksligisten TuS Oberwinter erschüttert. Nun versucht der Klub, die Saison mit Anstand über die Bühne zu bringen. Ganz anders sieht es beim TuS Mayen aus, der nur ein Ziel hat: den Aufstieg in die Rheinlandliga.