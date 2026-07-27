Bäcker-Lutz-Cup in Büchel Halbfinalverlierer spielen Finale, Maifeld-Elztal siegt 27.07.2026, 10:29 Uhr

i Symbolbild Robert Michael/picture alliance/dpa

Mitte-Bezirksligist Maifeld-Elztal hat den traditionsreichen Bäcker-Lutz-Cup in Büchel gewonnen, obwohl die SG eigentlich im Halbfinale ausgeschieden gewesen ist.

Der Bäcker-Lutz-Cup des SV Büchel ist eines der traditionsreichsten Fußballturniere der Eifel/Mosel-Region im Rahmen der Sommervorbereitung: Die aktuelle Auflage am Haykreuz nahm einen kuriosen Verlauf. Mit Mitte-Bezirksligist SG Maifeld-Elztal und A-Klässler SV Masburg standen am Sonntag die Halbfinalverlierer im Endspiel, weil beide Halbfinalsieger – die A-Ligisten FSG Vordereifel Langenfeld und die SG Zell/Bullay/Alf – am Sonntag nicht ...







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