Gute Stimmung herrscht derzeit beim TuS Mayen. Schließlich blicken die Eifeler auf den Derbysieg in Mendig zurück, und zudem verpflichteten sie weitere drei Spieler für die kommende Saison.

Nach dem Derbysieg gegen den SV Eintracht Mendig steht für die Bezirksligafußballer des TuS Mayen am Freitagabend wieder ein Heimspiel auf dem Programm. Um 19.45 Uhr empfängt das Team von Trainer Marc Steil den SV Anadolu Koblenz im Nettetalstadion und könnte bei einem weiteren Sieg in der Tabelle nach Punkten zu den Gästen aufschließen (45 Punkte).

Derweil konnten die Mayener Verantwortlichen in den vergangenen Tagen gleich drei weitere Neuzugänge für die Spielzeit 2025/26 präsentieren. So darf Coach Steil ab Sommer Sadik Mert Mol (TSV Emmelshausen), Tyler Öztürk und Dominik Klein (beide SG 99 Andernach) im TuS-Dress begrüßen. Neben Mol und Öztürk, die die Kaderbreite der Feldspieler steigern werden, ist vor allem die Verpflichtung von Torhüter Klein dringend notwendig gewesen, da nicht nur die etatmäßige Nummer eins, Tyron Wielpütz (VfB Linz), sondern auch dessen Vertreter Burak Kök (Ziel unbekannt) den Verein verlassen wird.

„Die Lücke von Tyron konnten wir mit einem rheinlandligaerfahrenen Torhüter bestmöglich schließen. Zudem hat Dominik Stallgeruch, da er die Jugend bei uns absolviert hatte, ehe er über die DJK Plaidt in Andernach gelandet ist.“

Mayens Trainer Marc Steil

„Die Lücke von Tyron konnten wir mit einem rheinlandligaerfahrenen Torhüter bestmöglich schließen. Zudem hat Dominik Stallgeruch, da er die Jugend bei uns absolviert hatte, ehe er über die DJK Plaidt in Andernach gelandet ist. Natürlich sind wir auf der Suche nach einem weiteren Schlussmann“, erklärt Steil, der im Heimspiel gegen die Gäste aus Koblenz den Derbysieg mit einer weiteren guten Leistung vergolden möchte. „Die Stimmung nach dem Sieg in Mendig war ausgelassen und man hat gemerkt, dass dieser Sieg der Mannschaft sehr gutgetan hat. Die Qualitäten des Gegners sind hinlänglich bekannt, wir wollen aber unser Heimspiel unbedingt gewinnen, um unsere Serie weiter fortzuführen. Es sind noch neun Punkte zu vergeben, davon wollen wir uns so viele wie möglich erarbeiten“, meint Steil. Verzichten muss Mayen auf die gesperrten Josip Bilac und Ridvan Akburak.