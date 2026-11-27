Kann der SV Oberzissen mit einem Sieg beim Heimatsportverein Neuwied seine beste Hinrunde der Vereinsgeschichte krönen und auf einem Top-Tabellenplatz überwintern? Spannung am letzten Spieltag der Bezirksliga!
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Zweiter, Dritter oder Vierter? Auf welchem Tabellenplatz der Fußball-Bezirksliga Mitte wird der SV Oberzissen überwintern? Aufschluss darüber wird der letzte Spieltag des Jahres an diesem Wochenende geben. Der SVO gastiert am Sonntag ab 15 Uhr beim abstiegsbedrohten Heimatsportverein Neuwied.