SVO gastiert in Neuwied Gute Oberzissener Stimmung soll nun gekrönt werden Jan Müller 27.11.2026, 10:51 Uhr

i Nach dem 1:0-Heimsieg gegen den FC Emmelshausen-Karbach II und der besten Hinrunde der Vereinsgeschichte will der SV Oberzissen (in Grün Tobias Arenz) das Jahr mit einem Sieg in Neuwied abschließen. Martin Gausmann

Kann der SV Oberzissen mit einem Sieg beim Heimatsportverein Neuwied seine beste Hinrunde der Vereinsgeschichte krönen und auf einem Top-Tabellenplatz überwintern? Spannung am letzten Spieltag der Bezirksliga!

Zweiter, Dritter oder Vierter? Auf welchem Tabellenplatz der Fußball-Bezirksliga Mitte wird der SV Oberzissen überwintern? Aufschluss darüber wird der letzte Spieltag des Jahres an diesem Wochenende geben. Der SVO gastiert am Sonntag ab 15 Uhr beim abstiegsbedrohten Heimatsportverein Neuwied.







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