Vor Heimspiel gegen Anadolu Gut ist Augst-Coach Birkner noch nicht gut genug Marco Rosbach 14.08.2026, 12:43 Uhr

i Patrick Birkner und sein Co-Trainer Luca Haas können zufrieden sein mit dem Auftakt in der Bezirksliga Mitte. Beide sehen aber auch noch Luft nach oben. Wolfgang Heil

Die Heimspielpremiere für Patrick Birkner hat es in sich: Mit dem SV Anadolu Spor Koblenz empfängt seine SG Augst Eitelborn einen Gegner, der ebenfalls gut aus den Startlöchern gekommen ist und in der Vergangenheit leicht die Nase vorn hatte.

Von einem Spitzenspiel zu sprechen, wäre am zweiten Spieltag der Bezirksliga Mitte absolut verfrüht. Trotzdem treffen am Sonntag mit der SG Augst Eitelborn und dem SV Anadolu Spor Koblenz am späten Samstagnachmittag (18 Uhr, Augst-Stadion) zwei Mannschaften aufeinander, die gut aus den Startlöchern gekommen sind.







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