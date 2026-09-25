Erster Saison-Heimsieg? Gülser mit neuem Selbstbewusstsein gegen Binningen Emily Klinkner 25.09.2026, 10:38 Uhr

i Die Gülser haben nach dem enttäuschenden Saisonauftakt die Trendwende geschafft. Jörg Niebergall

Bislang konnte das Team von Cihan Akkaya nur einen Punkt vor eigenem Publikum in Güls holen. Gegen Binningen soll jetzt der erste Sieg folgen.

Nach dem abgebrochenen Spiel gegen den HSV Neuwied in der vergangenen Woche, ist der BSC Güls am Sonntag (15 Uhr) in der Fußball-Bezirksliga vor Heimpublikum gefordert. Dort trifft der BSC am achten Spieltag im Kellerduell auf den SV Binningen. „Wir sind konkurrenzfähig und haben versucht das Geschehen aus der letzten Woche aus dem Kopf zu bekommen“, sagt der Gülser Trainer Cihan Akkaya.







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