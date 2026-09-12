0:0 gegen Emmelshausen II Güls punktet auch gegen Hunsrücker Oberliga-Reserve Emily Klinkner 12.09.2026, 13:24 Uhr

i Um jeden Ball wurde auf dem Gülser Rasenplatz auf dem Hübel gekämpft – am Ende holten die BSC-Fußballer (in Blau) gegen den FC Emmelshausen-Karbach II beim 0:0 den nächsten Punkt. Christian Kiefer

In der Fußball-Bezirksliga Mitte erkämpfte sich der BSC Güls gegen den FC Emmelshausen-Karbach II ein 0:0. Trotz starker Leistungen blieben die Tore aus.

Der BSC Güls hat nach dem ersten Saisonsieg (2:1 in Liebshausen) den nächsten Punkt in der Fußball-Bezirksliga Mitte geholt – gegen den FC Emmelshausen-Karbach II. In einer Partie, in der beide Teams gut verteidigt und wenig direkte Schüsse zugelassen haben, trennten sich der BSC und die Oberliga-Reserve mit einem 0:0-Unentschieden und gingen jeweils mit einem Punkt nach Hause.







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