0:0 gegen Emmelshausen II
Güls punktet auch gegen Hunsrücker Oberliga-Reserve
Um jeden Ball wurde auf dem Gülser Rasenplatz auf dem Hübel gekämpft – am Ende holten die BSC-Fußballer (in Blau) gegen den FC E
Um jeden Ball wurde auf dem Gülser Rasenplatz auf dem Hübel gekämpft – am Ende holten die BSC-Fußballer (in Blau) gegen den FC Emmelshausen-Karbach II beim 0:0 den nächsten Punkt.
Christian Kiefer

In der Fußball-Bezirksliga Mitte erkämpfte sich der BSC Güls gegen den FC Emmelshausen-Karbach II ein 0:0. Trotz starker Leistungen blieben die Tore aus. 

Lesezeit 3 Minuten
Der BSC Güls hat nach dem ersten Saisonsieg (2:1 in Liebshausen) den nächsten Punkt in der Fußball-Bezirksliga Mitte geholt – gegen den FC Emmelshausen-Karbach II. In einer Partie, in der beide Teams gut verteidigt und wenig direkte Schüsse zugelassen haben, trennten sich der BSC und die Oberliga-Reserve mit einem 0:0-Unentschieden und gingen jeweils mit einem Punkt nach Hause.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Bezirksliga MitteSport

Top-News aus dem Sport