In der Fußball-Bezirksliga Mitte erkämpfte sich der BSC Güls gegen den FC Emmelshausen-Karbach II ein 0:0. Trotz starker Leistungen blieben die Tore aus.
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Der BSC Güls hat nach dem ersten Saisonsieg (2:1 in Liebshausen) den nächsten Punkt in der Fußball-Bezirksliga Mitte geholt – gegen den FC Emmelshausen-Karbach II. In einer Partie, in der beide Teams gut verteidigt und wenig direkte Schüsse zugelassen haben, trennten sich der BSC und die Oberliga-Reserve mit einem 0:0-Unentschieden und gingen jeweils mit einem Punkt nach Hause.