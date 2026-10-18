Spannung in der Bezirksliga Mitte: Der BSC Güls sichert sich durch einen 1:0-Sieg im Koblenzer Aufsteigerduell gegen Rot-Weiss Koblenz II wertvolle Punkte für den Klassenverbleib.
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Der BSC Güls hat im Koblenzer Aufsteigerduell den FC Rot-Weiss Koblenz II mit 1:0 (0:0) geschlagen und sich damit weiter von den Abstiegsrängen der Fußball-Bezirksliga Mitte abgesetzt. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit überzeugte der BSC schließlich in der zweiten Spielhälfte und sichert sich die wichtigen Punkte für den Klassenverbleib.