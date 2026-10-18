Jonas Retterath trifft zum 1:0 Güls jubelt im Aufsteigerduell bei Rot-Weiss Emily Klinkner 18.10.2026, 19:56 Uhr

i Alles Anfeuern half nichts: Rot-Weiss Koblenz II um Trainer Niklas Hunold musste sich im Aufsteigerduell dem BSC Güls mit 0:1 geschlagen geben. Jörg Niebergall

Spannung in der Bezirksliga Mitte: Der BSC Güls sichert sich durch einen 1:0-Sieg im Koblenzer Aufsteigerduell gegen Rot-Weiss Koblenz II wertvolle Punkte für den Klassenverbleib.

Der BSC Güls hat im Koblenzer Aufsteigerduell den FC Rot-Weiss Koblenz II mit 1:0 (0:0) geschlagen und sich damit weiter von den Abstiegsrängen der Fußball-Bezirksliga Mitte abgesetzt. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit überzeugte der BSC schließlich in der zweiten Spielhälfte und sichert sich die wichtigen Punkte für den Klassenverbleib.







Artikel teilen

Artikel teilen