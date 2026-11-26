BSC empfängt Ahrweiler Güls ist vor Siegesserie des ABC II nicht bange Emily Klinkner 26.11.2026, 12:29 Uhr

i Im letzten Spiel des Jahres empfängt der BSC Güls um Yusupha Sawaneh (vorn links) den Ahrweiler BC II. Jörg Niebergall

Fußball-Bezirksliga Mitte: Zum Jahresabschluss empfängt der BSC Güls die formstarke ABC-Reserve, die fünfmal in Serie gewann. Nach dem verspielten 2:0 in Metternich will Trainer Cihan Akkaya mit Heimrückenwind punkten.

Im letzten Spiel vor der Winterpause der Fußball-Bezirksliga Mitte empfängt der BSC Güls am Sonntag (13.30 Uhr) die Oberliga-Reserve des Ahrweiler BC. Nach der 2:3-Niederlage gegen Spitzenreiter FC Metternich will Güls gegen den formstarken ABC II wieder Punkte holen.







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