Fußball-Bezirksliga Mitte: Zum Jahresabschluss empfängt der BSC Güls die formstarke ABC-Reserve, die fünfmal in Serie gewann. Nach dem verspielten 2:0 in Metternich will Trainer Cihan Akkaya mit Heimrückenwind punkten.
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Im letzten Spiel vor der Winterpause der Fußball-Bezirksliga Mitte empfängt der BSC Güls am Sonntag (13.30 Uhr) die Oberliga-Reserve des Ahrweiler BC. Nach der 2:3-Niederlage gegen Spitzenreiter FC Metternich will Güls gegen den formstarken ABC II wieder Punkte holen.