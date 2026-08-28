BSC in Außenseiterrolle
Güls erwartet in Eintracht Mendig einen „Hammergegner“
Gegen den FC Metternich (in Blau) spielte Eintracht Mendig (in Weiß am Ball Joel Maas, hinten links beobachtet Brice Braquin Mit
Gegen den FC Metternich (in Blau) spielte Eintracht Mendig (in Weiß am Ball Joel Maas, hinten links beobachtet Brice Braquin Mitel die Szene) 2:2-Unentschieden. Nun gastiert der Rheinlandligaabsteiger beim noch punktlosen Bezirksliganeuling BSC Güls.
Jörg Niebergall

Fußball-Bezirksliga Mitte: Der SV Eintracht Mendig bleibt ungeschlagen, trifft jedoch auf das punktlose Schlusslicht BSC Güls. Spannung garantiert, wenn Gegensätze aufeinandertreffen.

Lesezeit 2 Minuten
Als eine von nur noch drei ungeschlagenen Mannschaften der Fußball-Bezirksliga Mitte geht der SV Eintracht Mendig am Sonntag in sein viertes Ligaspiel. Um 15 Uhr trifft das Team von Trainer Damir Mrkalj beim BSC Güls dabei auf Gegensätze, denn der Aufsteiger aus der Rhein-Mosel-Stadt ist noch immer ohne jeglichen Punktgewinn in den neuen Gefilden.
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