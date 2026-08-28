Fußball-Bezirksliga Mitte: Der SV Eintracht Mendig bleibt ungeschlagen, trifft jedoch auf das punktlose Schlusslicht BSC Güls. Spannung garantiert, wenn Gegensätze aufeinandertreffen.
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Als eine von nur noch drei ungeschlagenen Mannschaften der Fußball-Bezirksliga Mitte geht der SV Eintracht Mendig am Sonntag in sein viertes Ligaspiel. Um 15 Uhr trifft das Team von Trainer Damir Mrkalj beim BSC Güls dabei auf Gegensätze, denn der Aufsteiger aus der Rhein-Mosel-Stadt ist noch immer ohne jeglichen Punktgewinn in den neuen Gefilden.