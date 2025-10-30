Wichtige Partie im Nettetal
Gipfeltreffen in Mayen: TuS empfängt Untermosel
Die Fußballer des TuS Mayen (Foto) sind voller Vorfreude: Am Samstag steigt im Nettetal das Spitzenspiel gegen den punktgleichen Tabellenführer SV Untermosel.
So ein interessantes Duell hat es im Mayener Nettetalstadion lange nicht gegeben: Der TuS empängt den SV Untermosel – und beide Klubs stehen punktgleich an der Spitze der Bezirksliga Mitte.

Es ist angerichtet: Der TuS Mayen bittet am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) im heimischen Nettetalstadion den punktgleichen Tabellenführer SV Untermosel zum Gipfeltreffen der Fußball-Bezirksliga Mitte. Die noch ungeschlagenen Hausherren und deren Trainer Marc Steil fiebern dem Spitzenspiel entgegen und wollen mit einem Sieg an den aufgrund des besseren Torverhältnisses führenden Gästen vorbeiziehen.

