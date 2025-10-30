So ein interessantes Duell hat es im Mayener Nettetalstadion lange nicht gegeben: Der TuS empängt den SV Untermosel – und beide Klubs stehen punktgleich an der Spitze der Bezirksliga Mitte.
Es ist angerichtet: Der TuS Mayen bittet am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) im heimischen Nettetalstadion den punktgleichen Tabellenführer SV Untermosel zum Gipfeltreffen der Fußball-Bezirksliga Mitte. Die noch ungeschlagenen Hausherren und deren Trainer Marc Steil fiebern dem Spitzenspiel entgegen und wollen mit einem Sieg an den aufgrund des besseren Torverhältnisses führenden Gästen vorbeiziehen.