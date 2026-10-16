Mülheim-Kärlich II zu Gast Gieriger Auftritt soll SG Augst wieder mit drei Punkten belohnen Moritz Hannappel 16.10.2026, 11:08 Uhr

i Zähne zusammenbeißen und weitermachen: So könnte derzeit ein treffendes Motto für die SG Augst (in Rot Paul Hepfer, hier im Spiel gegen den BSC Güls) lauten. Nach zwei Niederlagen in der Liga wollen die Westerwälder wieder in die Spur finden und sich mit einem Heimsieg gegen Mülheim-Kärlich II belohnen. Wolfgang Heil

Die jüngsten Niederlagen in der Liga und im Rheinlandpokal tun weh – das ist klar. Dennoch sei die Stimmung bei den Augstern weiterhin gut. Es bleibt ja auch nichts anderes übrig, außer weiterzumachen. Am Sonntag dann auch wieder mit mehr Personal.

Die SG Augst Eitelborn rutschte durch zwei Niederlagen in der Fußball-Bezirksliga Mitte (1:5 zu Hause gegen Metternich, 0:2-Niederlage in Güls) jüngst auf den – immer noch guten – dritten Platz ab. Am Sonntag, 15 Uhr, empfängt die Mannschaft von Trainer Patrick Birkner nun die Rheinlandliga-Reserve der SG 2000 Mülheim-Kärlich, die derzeit an Position neun geführt wird und am vergangenen Wochenende dem SV Anadolu Spor Koblenz ein 1:1 abtrotzte.







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