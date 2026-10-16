Die jüngsten Niederlagen in der Liga und im Rheinlandpokal tun weh – das ist klar. Dennoch sei die Stimmung bei den Augstern weiterhin gut. Es bleibt ja auch nichts anderes übrig, außer weiterzumachen. Am Sonntag dann auch wieder mit mehr Personal.
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Die SG Augst Eitelborn rutschte durch zwei Niederlagen in der Fußball-Bezirksliga Mitte (1:5 zu Hause gegen Metternich, 0:2-Niederlage in Güls) jüngst auf den – immer noch guten – dritten Platz ab. Am Sonntag, 15 Uhr, empfängt die Mannschaft von Trainer Patrick Birkner nun die Rheinlandliga-Reserve der SG 2000 Mülheim-Kärlich, die derzeit an Position neun geführt wird und am vergangenen Wochenende dem SV Anadolu Spor Koblenz ein 1:1 abtrotzte.