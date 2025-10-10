In der Vorwoche gab es den ersten Auswärtssieg für den SV Weitersburg. Gibt es in dieser Woche beim Gastspiel in Weitersbach einen weiteren Meilenstein? Denn bislang konnte die Koca-Elf noch keine zwei Spiele nach Gang gewinnen.
Nach dem ersten Auswärtssieg der Saison in der Vorwoche beim HSV Neuwied (4:2) möchte der SV Weitersburg erstmals in dieser Spielzeit zwei Spiele in Folge gewinnen. Dazu muss die Mannschaft von Trainer David Koca am Sonntag (15 Uhr) die „Hunsrück-Hürde" aus Mörschbach überspringen.