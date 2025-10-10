Beide Teams spielen nach vorn Gibt’s für Weitersburg in Mörschbach ein Torspektakel? Daniel Fischer 10.10.2025, 19:00 Uhr

i Beim HSV Neuwied gelang dem SV Weitersburg (links) der erste Auswärtssieg der Saison. In Mörschbach will die Mannschaft von David Koca ein weiteres Novum schaffen: Den zweiten Sieg nach Gang. René Weiss

In der Vorwoche gab es den ersten Auswärtssieg für den SV Weitersburg. Gibt es in dieser Woche beim Gastspiel in Weitersbach einen weiteren Meilenstein? Denn bislang konnte die Koca-Elf noch keine zwei Spiele nach Gang gewinnen.

Nach dem ersten Auswärtssieg der Saison in der Vorwoche beim HSV Neuwied (4:2) möchte der SV Weitersburg erstmals in dieser Spielzeit zwei Spiele in Folge gewinnen. Dazu muss die Mannschaft von Trainer David Koca am Sonntag (15 Uhr) die „Hunsrück-Hürde" aus Mörschbach überspringen.







