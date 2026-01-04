Eine neue SG bahnt sich an Gespräche zwischen Oberwesel und Niederburg laufen Michael Bongard 04.01.2026, 14:55 Uhr

i Die Spieler der SG Viertäler Oberwesel (in Weiß) und der SG Niederburg/Damscheid/Biebernheim könnten bald zusammen auflaufen: Die Vereine führen derzeit Gespräche über eine große Spielgemeinschaft am Rhein. B&P Schmitt

Die Lokalrivalen Viertäler Oberwesel und Niederburg/Damscheid/Biebernheim bilden eine große Spielgemeinschaft am Rhein? Lange Zeit war das undenkbar, doch schon in der nächsten Saison könnte es den spektakulären Zusammenschluss geben.

Bahnt sich da eine große Spielgemeinschaft im Fußballkreis Hunsrück/Mosel an? Bezirksligist SG Viertäler Oberwesel und B-Klässler SG Niederburg/Damscheid/Biebernheim führen Gespräche über eine mögliche Zusammenarbeit.„Es gibt noch nichts zu vermelden“, sagt Michael Rüdesheim, der Vorsitzende des SV Niederburg.







