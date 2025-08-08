Die Saison in der Bezirksliga Mitte beginnt, und los geht es mit der Partie im Mayener Nettetalstadion zwischen dem TuS und Aufsteiger SG Westum/Löhndorf.

Der TuS Mayen eröffnet an diesem Samstagnachmittag die Saison in der Fußball-Bezirksliga Mitte mit einem Heimspiel. Im Nettetalstadion empfängt das Team von Trainer Marc Steil ab 15.30 Uhr den Aufsteiger SG Westum/Löhndorf und will im Gegensatz zur vergangenen Saison direkt mit einem Dreier in die neue Spielzeit starten.

Vor rund einem Jahr setzte es gegen den damaligen Aufsteiger SV Untermosel eine 1:3-Pleite zum Auftakt, eine Wiederholung dessen will Steil unbedingt vermeiden: „Die Niederlage war vielleicht der Startschuss für eine insgesamt verkorkste Hinrunde. Wir wollen aber lieber an die Leistungen der Rückrunde und den guten Vorbereitungseindrücken anknüpfen und am Samstag drei Punkte einfahren.“

Wie von Steil angesprochen, befinden sich die Mayener in bestechender Frühform. In den Testspielen wurden ausnahmslos positive Ergebnisse eingefahren, darunter auch zwei Unentschieden gegen die klassenhöheren Gegner TuS Immendorf (0:0) und SG 99 Andernach (1:1) sowie einen 2:1-Sieg gegen die ebenfalls in der Rheinlandliga beheimatete SG Schneifel.

Drei Mayener verletzen sich im Pokalspiel

Das gute Gefühl erhielt am vergangenen Wochenende bei der Generalprobe im Rheinlandpokal einen Dämpfer, denn beim 2:0-Sieg gegen B-Ligist TV Mülhofen trat genau das ein, wovor sich wohl jeder Trainer fürchtet. In Kristian Taskov, Sadik Mert Mol und Torhüter Dominik Klein mussten gleich drei Akteure mit teils schweren Verletzungen ausgewechselt werden. Während sich der Bulgare Taskov einen Bänderriss im Fuß zuzog, verletzte sich Klein sowohl an Hand und Knie. Beim ebenfalls im Sommer neu gekommenen Mol sieht es hingegen nach einer muskulären Sache aus.

„Das ist natürlich alles andere als ideal, zumal uns mit Tim Oliver Gilles und Marcel Löhr auch noch zwei weitere wichtige Spieler urlaubsbedingt fehlen werden“, führt Steil fort, um aber dennoch klarzustellen: „Wir wollen zum Auftakt nicht weniger als drei Punkte. Westum wird ein unangenehmer Gegner, den wir allerdings schlagen wollen und sollten.“

„Der TuS Mayen ist ein großer Verein. Wir freuen uns, dort in die Saison zu starten.“

Tomas Lopez, Trainer der SG Westum/Löhndorf

Wohlwissend um die großen Herausforderungen in der Bezirksliga überwiegt bei Westums langjährigem Trainer Tomas Lopez unmittelbar vor dem Saisonstart die Vorfreude. Dass es dabei direkt zu einem der Aufstiegsfavoriten geht, ist für Lopez keinesfalls undankbar, sondern gleich ein echtes Highlight. „Der TuS Mayen ist ein großer Verein. Wir freuen uns, dort in die Saison zu starten“, sagt Lopez.

Kompensieren muss der Aufsteiger vor allem die 26 Tore von Thomas Enke aus der Vorsaison. Enke hat seine Karriere beendet und steht nicht mehr zur Verfügung. Geschlossen werden soll diese Lücke von der gesamten Mannschaft, insbesondere aber von Mica Schneider und Neuzugang Islam Reggami (TuS Oberwinter), die hauptsächlich im Sturmzentrum erwartet werden können.

Tomas Lopez hofft auf eine Überraschung

Der Gegner aus Mayen landete zuletzt mit den Verpflichtungen der ehemaligen bulgarischen U17-Nationalspieler Kristian Taskov und Konstantin Aydarski einen echten Transfercoup und spielte zudem eine ungeschlagene Vorbereitung mit Remis gegen die Rheinlandligisten Immendorf und Andernach. „Daran sieht man, dass es einfach eine andere Hausnummer zwischen Mayen und Westum ist. Wir spielen aber in der gleichen Klasse. Der TuS wird am Ende der Saison sicherlich weit oben landen. Wir wollen zum Auftakt einen disziplinierten und couragierten Auftritt hinlegen. Vielleicht ist dann auch zum Auftakt eine Überraschung drin“, sagt Lopez.