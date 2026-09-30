Platzverweise ärgern Ribeiro Geschwächte Ahrweiler Reserve empfängt Weitersburg Jan Müller 30.09.2026, 12:54 Uhr

i Ärgert sich über die vielen Platzverweise für seine Mannschaft: ABC II-Trainer Ricardo Ribeiro. Martin Gausmann

Nach dem furiosen 4:6 gegen die SG Liebshausen geht es für die Ahrweiler-Reserve nun gegen Weitersburg weiter. Dabei müssen der ABC zwei Platzverweise aus dem letzten Spiel kompensieren.

Die Reserve des Ahrweiler BC kommt in der Bezirksliga Mitte noch nicht so richtig vom Fleck und steht derzeit mit sieben Zählern nur, aufgrund des besseren Torverhältnisses, auf dem ersten Nichtabstiegsplatz. Die nächste Möglichkeit, das eigene Punktekonto zu füllen, bietet sich der Truppe um Trainer Ricardo Ribeiro bereits am Donnerstagabend, wenn man um 20 Uhr den drittplatzierten SV Viktoria Weitersburg empfängt.







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