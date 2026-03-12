Metternich unterliegt 0:2 Germania verzweifelt am Neuwieder Abwehrbollwerk René Weiss 12.03.2026, 08:45 Uhr

i Jubel beim HSV Neuwied, Ernüchterung beim FC Germania Metternich: Der HSV feierte in seinem Auswärtsspiel einen 2:0-Erfolg. René Weiss

Der HSV Neuwied hat sein Auswärtsspiel beim FC Germania Metternich mit 2:0 gewonnen. Die Gäste setzten damit ihren Aufwärtstrend in der Bezirksliga Mitte fort.

Die Formkurve des FC Germania Metternich erinnert Leo de Sousa an eine Achterbahn. So war’s in der Hinrunde allzu häufig, und so ist es auch in dieser Englischen Woche des Fußball-Bezirksligisten. Am Sonntag hatte die Kicker aus der Kaul bei der SG Augst Eitelborn mit 7:3 gewonnen, drei Tage später stand bei der zweitbesten Offensive der Liga erst zum zweiten Mal in dieser Saison vor die Null.







