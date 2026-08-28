Der FC Germania Metternich trifft am vierten Spieltag auf die SG Liebshausen. Trotz erhöhter Belastung durch das Pokalspiel am vergangenen Dienstag geht die Germania regeneriert und breit aufgestellt in das Duell.
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Nach drei Spieltagen in der Fußball-Bezirksliga Mitte ist der FC Germania Metternich immer noch ungeschlagen. Die Elf von Trainer Leo de Sousa rangiert mit sieben Zählern oben in der Tabelle. Nach dem Heimspiel am Sonntag (16 Uhr) gegen die SG Liebshausen/Argenthal/Mörschbach wollen die Germanen wie vor diesem Spieltag die Tabellenführung innehaben.