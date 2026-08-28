FC empfängt Liebshausen Germania kann gegen Hunsrücker aus dem Vollen schöpfen Jan Müller 28.08.2026, 13:44 Uhr

i Es läuft derzeit gut für die Germania: Die Metternicher kegelten unter der Woche Rheinlandligist SV Untermosel aus dem Rheinlandpokal und haben in der Bezirksliga (hier rechts mit Niklas Pohl beim 5:2-Sieg gegen Mülheim II) noch kein Spiel verloren. René Weiss

Der FC Germania Metternich trifft am vierten Spieltag auf die SG Liebshausen. Trotz erhöhter Belastung durch das Pokalspiel am vergangenen Dienstag geht die Germania regeneriert und breit aufgestellt in das Duell.

Nach drei Spieltagen in der Fußball-Bezirksliga Mitte ist der FC Germania Metternich immer noch ungeschlagen. Die Elf von Trainer Leo de Sousa rangiert mit sieben Zählern oben in der Tabelle. Nach dem Heimspiel am Sonntag (16 Uhr) gegen die SG Liebshausen/Argenthal/Mörschbach wollen die Germanen wie vor diesem Spieltag die Tabellenführung innehaben.







Artikel teilen

Artikel teilen