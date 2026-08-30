Ahrweiler holt 1:1 bei SG Gelbflut und Platzverweise beim Reserveduell in Mülheim Jan Müller 30.08.2026, 11:38 Uhr

i Symbolbild Wolfgang Heil

In der Fußball-Bezirksliga Mitte endete das Duell der Reserveteams SG Mülheim-Kärlich II gegen Ahrweiler BC II mit einem hitzigen 1:1, geprägt von zehn Gelben Karten, zwei Platzverweisen und einem späten Ausgleich.

Das Duell der beiden Reserveteams der SG 2000 Mülheim-Kärlich und des Ahrweiler BC in der Fußball-Bezirksliga Mitte ist mit einem leistungsgerechten 1:1 (0:0)-Unentschieden zu Ende gegangen. Jede Mannschaft gab jeweils eine Halbzeit lang den Ton an, gleichzeitig dürfte der Spielverlauf mit zehn Gelben Karten und zwei Platzverweisen den Eindruck einer hitzigen Begegnung erwecken.







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