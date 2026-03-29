Eine Gelb-Rote Karte lässt die Gemüter in der Begegnung zwischen Weitersburg und Koblenz erhitzen. Am Ende müssen sich beide im Verfolgerduell der Bezirksliga mit einem Unentschieden zufriedengeben.
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In der Begegnung der Fußball-Bezirksliga Mitte zwischen Anadolu Koblenz und dem SV Weitersburg sahen die Zuschauer auf dem Weitersburger Kunstrasen eine körperbetonte Partie. Das 2:2 (1:2) bringt keines der beiden Teams groß weiter.„In der ersten Halbzeit haben wir nicht so gespielt, wie wir es wollten“, sagte SVW-Trainer David Koca nach dem Schlusspfiff, „wir haben dann zur zweiten Hälfte etwas taktisch geändert und sind dann mit dem schnellen ...