Hitziges Verfolgerduell Gelb-Rote Karte lässt Gemüter bei Anadolu erhitzen Tim Hammer 29.03.2026, 20:08 Uhr

i Erneut schlägt Weitersburg einen hohen Ball in den Strafraum: Anadolus Torwart Yücel (am Ball) zeigte sich bei diesen Bällen oft unsicher. Jörg Niebergall

Eine Gelb-Rote Karte lässt die Gemüter in der Begegnung zwischen Weitersburg und Koblenz erhitzen. Am Ende müssen sich beide im Verfolgerduell der Bezirksliga mit einem Unentschieden zufriedengeben.

In der Begegnung der Fußball-Bezirksliga Mitte zwischen Anadolu Koblenz und dem SV Weitersburg sahen die Zuschauer auf dem Weitersburger Kunstrasen eine körperbetonte Partie. Das 2:2 (1:2) bringt keines der beiden Teams groß weiter.„In der ersten Halbzeit haben wir nicht so gespielt, wie wir es wollten“, sagte SVW-Trainer David Koca nach dem Schlusspfiff, „wir haben dann zur zweiten Hälfte etwas taktisch geändert und sind dann mit dem schnellen ...







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