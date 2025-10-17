Der FC Metternich hat einen guten Lauf in der Bezirksliga Mitte. Zu Hause gegen den FC Emmelshausen-Karbach II soll nun der nächste Erfolg her.
Die Bezirksligafußballer des FC Germania Metternich sind anscheinend ins Rollen gekommen. Zehn Punkte aus den vergangenen vier Begegnungen sowie 21 geschossene Tore im gleichen Zeitraum haben dazu geführt, dass sich die Mannschaft von Trainer Leo de Sousa in der Tabelle weiter in Lauerstellung hinter dem Spitzenduo Untermosel und Mayen befindet.