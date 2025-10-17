FC empfängt Emmelshausen II Geht Metternicher Torfestival gegen Hunsrücker weiter? Jan Müller 17.10.2025, 12:56 Uhr

i Hier kann der Gegner, in diesem Fall der FC Urbar (rote Trikots), einen Gegentreffer verhindern, was aber zurzeit gegen treffsichere Metternicher (in Blau) gar nicht so einfach ist. 12:1 und 7:1 gewann die Germania zuletzt, nun empfängt der FC die Oberligareserve aus Emmelshausen-Karbach. Jörg Niebergall

Der FC Metternich hat einen guten Lauf in der Bezirksliga Mitte. Zu Hause gegen den FC Emmelshausen-Karbach II soll nun der nächste Erfolg her.

Die Bezirksligafußballer des FC Germania Metternich sind anscheinend ins Rollen gekommen. Zehn Punkte aus den vergangenen vier Begegnungen sowie 21 geschossene Tore im gleichen Zeitraum haben dazu geführt, dass sich die Mannschaft von Trainer Leo de Sousa in der Tabelle weiter in Lauerstellung hinter dem Spitzenduo Untermosel und Mayen befindet.







Artikel teilen

Artikel teilen