Gastgeber SG Oppenhausen/Nörtershausen hat überraschend, aber völlig verdient das traditionelle 800-Dollar-Turnier in Udenhausen gewonnen. 400 Dollar Siegprämie gingen an den A-Klasse-Absteiger Oppenhausen, der in der Verfassung der Top-Favorit in der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 sein sollte.

„Für mich wäre es eine Riesenüberraschung, wenn Oppenhausen nicht sofort wieder in die A-Klasse aufsteigen würde“, sagte Christoph Fahning, Trainer des Bezirksligisten FC Emmelshausen-Karbach II. Auch Rafael Sousa, Trainer des Bezirksligisten Viertäler Oberwesel, lobte die Leistung der Oppenhausener bei dem Turnier: „Sie haben völlig zurecht gewonnen. In der B Staffel 9 werden sich alle strecken müssen, um Oppenhausen zu schlagen.“

„Den Modus sollte man bei diesem eigentlich coolen Turnier überdenken.“

Christoph Fahning, Trainer FC Emmelshausen-Karbach II

Das SGO-Team von Trainer Christian Staaden hatte nach zwei Vorrundensiegen unter der Woche gegen A-Klässler TuS Rheinböllen und Ligakonkurrent SG Ehrbachtal Ney auch die drei Endrundenpartien am Samstag gegen Emmelshausen-Karbach II (2:0), A-Klässler SSV Boppard (3:0) und Oberwesel (1:0) gewonnen und schloss das Gesamtklassement mit makellosen 15 Punkten aus 5 Partien ab. Emmelshausen-Karbach II wurde Zweiter mit zwölf Punkten, Ehrbachtal Dritter mit sechs Zählern, Rheinböllen Vierter mit fünf, Oberwesel Fünfter mit vier Punkten – und Boppard, das bei der Endrunde nur noch mit dem C-Klasse-Reserveteam antrat, Letzter mit einem Punkt.

Die Bezirksliga-Trainer Fahning und Sousa kritisierten den Modus des 800-Dollar-Turniers. Bei der Endrunde hatte jeder Teilnehmer drei Spiele á 30 Minuten. „Am Ende des Tages hatten wir keine Verletzten und haben als Zweiter noch 250 Dollar bekommen, das war das einzig Positive“, meinte FCEK-Coach Fahning: „Aber den Modus sollte man bei diesem eigentlich coolen Turnier überdenken. 3x30 Minuten mit langen Pausen zwischendrin, da kann man keine Spannung aufbauen.“ Oberwesels Sousa ergänzte: „Ich bin enttäuscht über Platz fünf, aber das sollte man nicht überbewerten. Die Endrunde mit 30-Minuten-Spielen war für die Katz’. Bei dem Modus war der Erkenntnisgewinn kurz vor dem Saisonstart gleich Null.“

B-Klässler und Gastgeber SG Oppenhausen/Nörtershausen gewann das 800-Dollar-Turnier in Udenhausen.

Oberwesel sucht für kommenden Sonntag noch einen Testgegner, das Rheinlandpokalspiel beim Koblenzer C-Klässler Pfaffendorf findet erst am 13. August statt. Das erste Spiel in der Bezirksliga steht für Oberwesel am 10. August beim SV Oberzissen an. Am gleichen Tag startet Emmelshausen-Karbach II mit dem Heimspiel gegen den TuS Oberwinter in die Runde. Am Freitag steigt für den FCEK II um 19.30 Uhr in Emmelshausen der Härtetest gegen den Ligakonkurrenten SG Mülheim-Kärlich II. Als zweite Mannschaften haben beide Teams kein Startrecht für den Rheinlandpokal.