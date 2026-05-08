Nach Klassenverbleib
Für SG-Reserve ist jedes Spiel goldwert
Die Mülheimer Reserve (weiße Trikots, hier im Spiel gegen Mayen), möchte gegen Oberwinter den nächsten Erfolg einfahren.
Die Mülheimer Reserve (weiße Trikots, hier im Spiel gegen Mayen), möchte gegen Oberwinter den nächsten Erfolg einfahren.
Jörg Niebergall

Die Mülheim-Kärlich-Reserve sicherte sich bereits den Klassenerhalt in der Bezirksliga und pielt gegen Oberwinter den nächsten Erfolg an. 

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Den Klassenerhalt in der Bezirksliga Mitte hat die Reserve der SG 2000 Mülheim-Kärlich bereits seit dem vergangenen Wochenende in der Tasche. In den verbleibenden drei Spielen könnte sich das Team eigentlich entspannt zurücklehnen, allerdings will das Trainerduo David Peifer/Tobias Uhrmacher schon jetzt die Weichen für eine erfolgreiche Saison 2026/27 stellen und noch das ein oder andere Erfolgserlebnis einfahren.

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