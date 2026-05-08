Nach Klassenverbleib Für SG-Reserve ist jedes Spiel goldwert Jan Müller 08.05.2026, 12:38 Uhr

i Die Mülheimer Reserve (weiße Trikots, hier im Spiel gegen Mayen), möchte gegen Oberwinter den nächsten Erfolg einfahren. Jörg Niebergall

Die Mülheim-Kärlich-Reserve sicherte sich bereits den Klassenerhalt in der Bezirksliga und pielt gegen Oberwinter den nächsten Erfolg an.

Den Klassenerhalt in der Bezirksliga Mitte hat die Reserve der SG 2000 Mülheim-Kärlich bereits seit dem vergangenen Wochenende in der Tasche. In den verbleibenden drei Spielen könnte sich das Team eigentlich entspannt zurücklehnen, allerdings will das Trainerduo David Peifer/Tobias Uhrmacher schon jetzt die Weichen für eine erfolgreiche Saison 2026/27 stellen und noch das ein oder andere Erfolgserlebnis einfahren.







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