Für Mülheim II kommen jetzt nur noch Bonusspiele

Für beide Klubs läuft es derzeit in der Bezirksliga Mitte ganz gut. Der SV Weitersburg ist, wie in der vergangenen Saison, auf dem Weg nach oben, und die SG Mülheim-Kärlich II hat, im Gegensatz zur vergangenen Saison, einen Nichtabstiegsplatz inne.
Lesezeit 2 Minuten
Im Gegensatz zu den beiden vergangenen Spielzeiten steht die Reserve der SG 2000 Mülheim-Kärlich in diesem Jahr nach der Hinrunde der Fußball-Bezirksliga Mitte nicht auf einem Abstiegsplatz. Das Team von Trainer Ahmet Akbulut kann auf eine ordentliche Halbserie zurückblicken und weist derzeit einen Vorsprung von vier Punkten auf die Abstiegsränge auf.