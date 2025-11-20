Weitersburg bei SG-Reserve Für Mülheim II kommen jetzt nur noch Bonusspiele Daniel Fischer, Jan Müller 20.11.2025, 18:26 Uhr

i Eine gute Heimbilanz ohne Niederlage kann die SG Mülheim-Kärlich II (hier im weißen Trikot Ben Vulicevic bei einer großen Chance beim 1:1 gegen den TuS Mayen) vorweisen. Das soll auch noch nach der Partie gegen den SV Weitersburrg der Fall sein. Wolfgang Heil

Für beide Klubs läuft es derzeit in der Bezirksliga Mitte ganz gut. Der SV Weitersburg ist, wie in der vergangenen Saison, auf dem Weg nach oben, und die SG Mülheim-Kärlich II hat, im Gegensatz zur vergangenen Saison, einen Nichtabstiegsplatz inne.

Im Gegensatz zu den beiden vergangenen Spielzeiten steht die Reserve der SG 2000 Mülheim-Kärlich in diesem Jahr nach der Hinrunde der Fußball-Bezirksliga Mitte nicht auf einem Abstiegsplatz. Das Team von Trainer Ahmet Akbulut kann auf eine ordentliche Halbserie zurückblicken und weist derzeit einen Vorsprung von vier Punkten auf die Abstiegsränge auf.







