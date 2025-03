Für die eine Seite ein „wichtiger“ Punkt, für die andere Seite zu wenig. Die Nachholpartie in der Fußball-Bezirksliga Mitte zwischen der SG Maifeld-Elztal und dem SSV Boppard fand beim 1:1 (1:0)-Unentschieden vor 150 Zuschauern auf der Geringer Alm keinen sportlichen Sieger. Die Gäste vom Rhein durften sich mit dem ersten Punkt nach der Winterpause aber eher wie der Gewinner fühlen mit nun 22 Zählern auf dem ersten Nichtabstiegsplatz. Die Maifelder treten mit dem schon neunten Remis weiter auf der Stelle, auf Boppard sind es weiter sieben Punkte Rückstand.

„Es war wirklich wichtig, hier einen Punkt zu holen. Die Maifelder haben fast alle ihre Punkte zu Hause geholt – und wir haben einen Rückstand aufholen können. Der Abstand bleibt damit gewahrt. Und durchaus verdient war der Zähler auch“, ordnete SSV-Trainer Michael Hild ein. Maifeld-Coach Daniel Fischer fühlte sich wie in einem altbekannten Film: „Irgendwie war das Ende klar. Wir hatten wieder viele Chancen, aber letztlich muss man wohl sagen, dass es auch etwas an Abschlussqualität fehlt. Einstellung, Kampfgeist, Wille – alles ist da.“

Lohn lässt die letzte Chancen liegen

Und irgendwie passte in das Bild dann auch noch die Chance der Maifelder in der Nachspielzeit, die Niclas Lohn ausließ. „Ich glaube das war das fünfte oder sechste Mal, dass wir in Spielen in der Nachspielzeit die Chance bekommen, einen oder drei Punkte zu holen“, haderte Fischer. Im gesamten Spielverlauf hielt sich das Chancenverhältnis in der Waage.

Maifeld startete klar besser, traf durch Lohn die Latte nach fünf Minuten und ging verdient nach 15 Minuten in Führung. Nach Ecke von Aron Weidle traf Matthias Thelen per Kopf aus sechs Metern. Nach etwa 25 Minuten legte sich der Maifelder Drang und Boppard wurde mutiger. Demetrius Pfoo bekam zwei gute Gelegenheiten (26., 40.) und eine weitere nach der Pause. „Er hätte sich eigentlich für eine gute Leistung belohnen müssen“, meinte Hild.

Nach dem 1:1-Ausgleich wird es etwas wild

Die Gastgeber haderten nach Chancen von Nico Steinbach unmittelbar vor und nach der Halbzeit. „Für mich der Knackpunkt. Wenn wir da das zweite Tor machen, dann gewinnen wir auch“, so Fischer. Aber es waren die Bopparder, die dann fünf Minuten nach Wiederbeginn trafen. Michael Ponomarev scheiterte im ersten Versuch, im Nachschuss traf Philipp Neuser aus 15 Metern ins rechte Eck. Danach gestaltete sich die Partie etwas wild, die Gastgeber drängten verzweifelter auf das zweite Tor. „Weil sie auch eher mussten“, meinte Hild. Es blieb aber beim durchaus leistungsgerechten 1:1.

Für beide Teams bleibt kaum Zeit zum Durchatmen. Am Samstag (15 Uhr) geht es für den SSV zum nächsten Kellerduell zum Ahrweiler BC II. „Das dritte Spiel in sechs Tagen. Wir hatten Niederlage und Remis, natürlich wäre ein Sieg der perfekte Abschluss dieser Woche. Auf jeden Fall wollen wir nicht verlieren und freuen uns auf einen Kunstrasen, der uns sicherlich besser liegt“, erklärt Hild, der berufsbedingt auf Ponomarev verzichten muss. Nico Thome darf nach Sperre wieder mitwirken. Für die Maifelder geht es am Sonntag (15 Uhr) auf den Hunsrück zum TSV Emmelshausen. „Wir brauchen uns nichts vorzumachen. Sieben Punkte Rückstand bei noch zehn Spielen. Das ist ein mittelschweres Wunder. Aber vielleicht macht uns diese Situation etwas entspannter. Emmelshausen ist auch nicht wirklich ein Abstiegskandidat, eher mit den Neuverpflichtungen ein Team für das obere Drittel. Trotzdem werden wir weiter alles versuchen, denn egal, was passiert, auf den guten Charakter meiner Mannschaft ist Verlass“, sagt Fischer.

SG Maifeld-Elztal – SSV Boppard

Maifeld: Geisler – Idczak, Fasel, Meißner (65. Becker-Plein), Weidle (90. Birnstock), Steinbach (88. Funk), Thelen, Hemgesberg (76. L. Gersabeck), Lohn, Düllberg, Max.

Boppard: Spöri – Michelisz, Podlaznik, Pfoo (90. Victor), Petrovici, Ponomarev (78. Boskovic), Simon, Link, Karabalci, Männchen, Neuser (67. Würfel).

Schiedsrichter: Alexander Mürtz (Mendig).

Zuschauer: 150.

Tore: 1:0 Thelen (15.), 1:1 Neuser (50.).